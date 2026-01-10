Una turista murió tras el ataque de un tiburón en las Islas Vírgenes

El mensaje oficial y la incertidumbre

El gobernador de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Albert Bryan, expresó su pesar por la tragedia y envió un mensaje de condolencias: “Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de la víctima, y con todos los que presenciaron este hecho. Agradecemos a quienes actuaron de inmediato para ayudar y a los rescatistas que trabajaron con urgencia y valentía para intentar salvarle la vida”.