Festival Nacional de Cosquín 2026: cuándo es y qué artistas se presentarán

Este fin de mes, la plaza Próspero Molina volverá a vivir su emblemático evento anual, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Para la 66° edición, el Valle de Punilla preparó un cronograma completo con actividades entre las que la danza tradicional argentina será protagonista. Sin embargo, el folklore no será el único ritmo en brillar por las noches, sino que también llegarán artistas tropicales.
La gran fiesta nacional del folklore, que año a año reúne a miles de visitantes, ya lleva más de 15.000 entradas vendidas y se espera que el número siga aumentando. Las ventas continuarán durante todo el mes, ya que el festival tiene fecha de inicio el 24 de enero. Desde entonces y hasta el 1 de febrero, cientos de artistas pasarán por el escenario giratorio.
La “Sole” Pastorutti es una de las figuras más convocantes en cada uno de los festivales tradicionales a los que asiste. Este año, la llamada tendrá una doble intensidad entre sus seguidores porque la cantante arequitense celebra sus 30 años en la música. El costo de las entradas varía según luna, es decir, según la jornada del festival que se elija. Los precios van desde los $27.000 hasta los $114.000 apraximadamente.
Cartelera del Festival de Cosquín
Primera luna: sábado 24 de enero
Christian Herrera (Consagración 2025)
Jairo
Los Manseros Santiagueños
Susana Baca
Horacio Banegas
Mati Rojas
Emanuel Ayala (Revelación 2025)
Jorge Rojas
Pre Cosquín: Solista Vocal
Pre Cosquín: Conjunto Vocal
Delegación de Santa Fe
Cacharpaya: Los Duarte - Emilio Morales - Silva Casavalle - Kimsa Juy - Maxi Acosta - Laura Gómez Weizz - Agustín Toro
Segunda luna: domingo 25 de enero
Dúo Coplanacu
Nahuel Pennisi
Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)
Raly Barrionuevo
Paola Bernal
Facundo Toro
Cazzu
Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado
Delegación de Brasil
Tercera luna: lunes 26 de enero
Ahyre
Luciana Jury
Guitarreros
Duratierra
Lucia Ceresani
Cristian Capurelli
Abel Pintos
Pre Cosquín: Conjunto Instrumental
Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino
Delegación de Uruguay
Cuarta luna: martes 27 de enero
Lázaro Caballero
Mariana Carrizo
Orellana Lucca
La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
Paquito Ocaño
Micaela Chauque
Yoel Hernández
Lucio “El Indio” Rojas
Pre Cosquín: Conjunto de Malambo
Pre Cosquín: Dúo Vocal
Delegación de Uruguay
Quinta luna: miércoles 28 de enero
Leandro Lovato
La Callejera
Silvia Lallana
Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)
Dúo Palma Sandoval
Ariel Ardit
Lucio Taragno
Luciano Pereyra
Pre Cosquín: Conjunto de Baile folklórico
Pre Cosquín: Canción Inédita
Delegación de Córdoba
Sexta luna: jueves 29 de enero
Los Nocheros
Destino San Javier
Yamila Cafrune
Homenaje a Musha Carabajal
Lautaro Rojas
Bruno Arias
Ceibo
Los Tekis
Pre Cosquín: Solista Vocal
Delegación de Japón
Séptima luna: viernes 30 de enero
Juan Fuentes
José Luis Aguirre
El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera)
Nati Pastorutti
Emiliano Zerbini
Juanjo Abregú
Adriana Rojas
Chaqueño Palavecino
Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino
Pre Cosquín: Solista Instrumental
Delegación de Paraguay
Octava luna: sábado 31 de enero
Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)
Suna Rocha
Juan Iñaki
Yamila Aguado (Revelación 2025)
Pablo Lozano
Adrián Maggi
Soledad - 30 Años
Pre Cosquín: Pareja de Baile Tradicional
Cacharpaya: Lucas Cáceres - Raza y Barro - Magalí Gómez - Julián Oderiz - Melina Cabacota - Sacheros Dúo - Rodolfo Salar
Novena luna: domingo 1 de febrero
Peteco Carabajal
Campedrinos
Teresa Parodi
Cuti y Roberto Carabajal
Maggie Cullen
Gauchos off The Pampa
Milo J
Entrega de Premios