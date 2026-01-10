Secciones
Festival Nacional de Cosquín 2026: cuándo es y qué artistas se presentarán

La ciudad cordobesa de Cosquín ya está lista para recibir a miles de visitantes. Las entradas para las dos últimas lunas están casi agotadas.

Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Este fin de mes, la plaza Próspero Molina volverá a vivir su emblemático evento anual, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Para la 66° edición, el Valle de Punilla preparó un cronograma completo con actividades entre las que la danza tradicional argentina será protagonista. Sin embargo, el folklore no será el único ritmo en brillar por las noches, sino que también llegarán artistas tropicales.

La gran fiesta nacional del folklore, que año a año reúne a miles de visitantes, ya lleva más de 15.000 entradas vendidas y se espera que el número siga aumentando. Las ventas continuarán durante todo el mes, ya que el festival tiene fecha de inicio el 24 de enero. Desde entonces y hasta el 1 de febrero, cientos de artistas pasarán por el escenario giratorio.

La “Sole” Pastorutti es una de las figuras más convocantes en cada uno de los festivales tradicionales a los que asiste. Este año, la llamada tendrá una doble intensidad entre sus seguidores porque la cantante arequitense celebra sus 30 años en la música. El costo de las entradas varía según luna, es decir, según la jornada del festival que se elija. Los precios van desde los $27.000 hasta los $114.000 apraximadamente.

Cartelera del Festival de Cosquín

Primera luna: sábado 24 de enero

Christian Herrera (Consagración 2025)

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista Vocal

Pre Cosquín: Conjunto Vocal

Delegación de Santa Fe

Cacharpaya: Los Duarte - Emilio Morales - Silva Casavalle - Kimsa Juy - Maxi Acosta - Laura Gómez Weizz - Agustín Toro

Segunda luna: domingo 25 de enero

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro y Rocío Villegas (Homenaje a Ramón Navarro)

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado

Delegación de Brasil

Tercera luna: lunes 26 de enero

Ahyre

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucia Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto Instrumental

Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino

Delegación de Uruguay

Cuarta luna: martes 27 de enero

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de Malambo

Pre Cosquín: Dúo Vocal

Delegación de Uruguay

Quinta luna: miércoles 28 de enero

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de Baile folklórico

Pre Cosquín: Canción Inédita

Delegación de Córdoba

Sexta luna: jueves 29 de enero

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista Vocal

Delegación de Japón

Séptima luna: viernes 30 de enero

Juan Fuentes

José Luis Aguirre

El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino

Pre Cosquín: Solista Instrumental

Delegación de Paraguay

Octava luna: sábado 31 de enero

Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad - 30 Años

Pre Cosquín: Pareja de Baile Tradicional

Cacharpaya: Lucas Cáceres - Raza y Barro - Magalí Gómez - Julián Oderiz - Melina Cabacota - Sacheros Dúo - Rodolfo Salar

Novena luna: domingo 1 de febrero

Peteco Carabajal

Campedrinos

Teresa Parodi

Cuti y Roberto Carabajal

Maggie Cullen

Gauchos off The Pampa

Milo J

Entrega de Premios

