Festival Nacional de Cosquín 2026: cuándo es y qué artistas se presentarán

La “Sole” Pastorutti es una de las figuras más convocantes en cada uno de los festivales tradicionales a los que asiste. Este año, la llamada tendrá una doble intensidad entre sus seguidores porque la cantante arequitense celebra sus 30 años en la música. El costo de las entradas varía según luna, es decir, según la jornada del festival que se elija. Los precios van desde los $27.000 hasta los $114.000 apraximadamente.