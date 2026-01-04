Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Cuando el tiempo apremia y la idea de cocinar algo elaborado queda descartada, las recetas simples y rendidoras se vuelven grandes aliadas. En ese contexto, el sánguche de papa sin harina aparece como una alternativa práctica, económica y fácil de preparar, ideal para resolver almuerzos sin resignar sabor.
Con pocos ingredientes y un paso a paso accesible, esta propuesta se adapta a distintas necesidades alimentarias y se presenta como una opción versátil para el día a día. Cómo se prepara este sánguche de papa que ganó popularidad por su simpleza y por prescindir por completo de la harina.
Sánguche de papa: la receta sin harina que resuelve los almuerzos
Ingredientes
- 2 papas medianas
- 2 huevos
- Sal, pimienta y pesto
- 1 paño limpio (puede ser repasador)
- Para rellenar: lo que quieras, puede ser queso, tomate, jamón, lechuga, rúcula, pepino, pollo, carne, atún o lo que tengas en casa
El paso a paso
1. Rallar las papas y verterlas dentro de un paño limpio, que tiene que estar adentro de un bowl. Escurrir bien hasta que salga toda el agua.
2. Una vez que separes las papas de su agua, verter las papas en el bowl. Agregar los huevos y mezclar. Agregar los condimentos y volver a mezclar muy bien.
3.Tomar porciones de la preparación, formar tortillitas sobre una sartén aceitada y cocinarlas de ambos.
4. Una vez listas, armar los sánguches. Si tenés una sandwichera o tostadora, podés tostarlo nuevamente.
5. ¡Listo!
Con qué acompañar el sánguche de papa: ideas fáciles para un almuerzo completo
El sánguche de papa puede acompañarse con opciones simples y frescas que realzan su sabor sin sobrecargar el plato. Ensaladas verdes, tomates en rodajas o vegetales asados son alternativas ideales para sumar textura y equilibrio.
También puede combinarse con salsas suaves, como mayonesa casera, yogur natural o aderezos a base de limón, y con proteínas livianas —huevo, pollo o queso— para convertirlo en un almuerzo más completo y nutritivo.