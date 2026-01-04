Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sin harina y con pocos ingredientes, el sánguche de papa se convirtió en una opción rápida y rendidora para el almuerzo. Cómo prepararlo paso a paso y por qué es ideal para sumar a la cocina diaria.

Sánguche de papa: la receta sin harina que resuelve los almuerzos Sánguche de papa: la receta sin harina que resuelve los almuerzos El Destape
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Cuando el tiempo apremia y la idea de cocinar algo elaborado queda descartada, las recetas simples y rendidoras se vuelven grandes aliadas. En ese contexto, el sánguche de papa sin harina aparece como una alternativa práctica, económica y fácil de preparar, ideal para resolver almuerzos sin resignar sabor.

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

Con pocos ingredientes y un paso a paso accesible, esta propuesta se adapta a distintas necesidades alimentarias y se presenta como una opción versátil para el día a día. Cómo se prepara este sánguche de papa que ganó popularidad por su simpleza y por prescindir por completo de la harina.

Sánguche de papa: la receta sin harina que resuelve los almuerzos

Ingredientes

- 2 papas medianas

- 2 huevos

- Sal, pimienta y pesto

- 1 paño limpio (puede ser repasador)

- Para rellenar: lo que quieras, puede ser queso, tomate, jamón, lechuga, rúcula, pepino, pollo, carne, atún o lo que tengas en casa

El paso a paso

1. Rallar las papas y verterlas dentro de un paño limpio, que tiene que estar adentro de un bowl. Escurrir bien hasta que salga toda el agua.

2. Una vez que separes las papas de su agua, verter las papas en el bowl. Agregar los huevos y mezclar. Agregar los condimentos y volver a mezclar muy bien.

3.Tomar porciones de la preparación, formar tortillitas sobre una sartén aceitada y cocinarlas de ambos.

4. Una vez listas, armar los sánguches. Si tenés una sandwichera o tostadora, podés tostarlo nuevamente.

5. ¡Listo!

Con qué acompañar el sánguche de papa: ideas fáciles para un almuerzo completo

El sánguche de papa puede acompañarse con opciones simples y frescas que realzan su sabor sin sobrecargar el plato. Ensaladas verdes, tomates en rodajas o vegetales asados son alternativas ideales para sumar textura y equilibrio. 

También puede combinarse con salsas suaves, como mayonesa casera, yogur natural o aderezos a base de limón, y con proteínas livianas —huevo, pollo o queso— para convertirlo en un almuerzo más completo y nutritivo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pasta al pesto de pistacho: el plato de sabor contundente que se hace en 15 minutos

Pasta al pesto de pistacho: el plato de sabor contundente que se hace en 15 minutos

Un postre clásico de Austria: galletas Linzer con curd de limón

Un postre clásico de Austria: galletas Linzer con curd de limón

Lo más popular
Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo
1

Maduro está en Nueva York, donde será juzgado por narcoterrorismo

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo
2

La captura de Maduro: todo gira alrededor del petróleo

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?
3

Jaldo, Chahla, Acevedo y Catalán: ¿quiénes marcarán el pulso político del 2026 en Tucumán?

Los 90 años de un estadista
4

Los 90 años de un estadista

Inundaciones: abren licitación de obras para la prevención en la Capital
5

Inundaciones: abren licitación de obras para la prevención en la Capital

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido
6

El tiempo en Tucumán: el domingo estará nublado, húmedo y algo cálido

Más Noticias
El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

El mineral esencial que los nutricionistas recomiendan a partir de los 50 años

Cuántas veces por semana hacer ejercicios de fuerza para adelgazar

Cuántas veces por semana hacer ejercicios de fuerza para adelgazar

Ni fama ni dinero: cuál es el secreto de la felicidad, según el estudio más largo de la historia de Harvard

Ni fama ni dinero: cuál es el secreto de la felicidad, según el estudio más largo de la historia de Harvard

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Cuándo inicia el calendario de pago a jubilados de Anses en enero

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Comentarios