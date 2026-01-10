Groenlandia responde a las amenazas de anexión de Donald Trump: "No queremos ser estadounidenses"

Sin embargo, las autoridades groenlandesas y danesas han rechazado con firmeza cualquier intento de presión o anexión forzada. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha reiterado que Groenlandia “no está en venta” y que su estatus no se puede modificar sin el consentimiento de su población y en el marco del derecho internacional. Líderes europeos también han expresado su respaldo a Dinamarca frente a estas amenazas, subrayando la inviolabilidad de la soberanía territorial y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.