EEUU analiza varias opciones para adquirir Groenlandia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está considerando “diversas opciones” para adquirir Groenlandia, incluido el uso de las fuerzas armadas, informó la Casa Blanca. La adquisición de Groenlandia era una “prioridad de seguridad nacional”, comunicó el Gobierno. Esto ocurre después de que Trump reiterara durante el fin de semana que EEUU “necesitaba” Groenlandia, una región semiautónoma de Dinamarca, país miembro de la OTAN, por motivos de seguridad. La idea expansionista tomó cuerpo luego de que Estados Unidos capturara en Venezuela al presidente de ese país, Nicolás Maduro, quien afronta un juicio ante los Tribunales de Nueva York.
El comunicado de la Casa Blanca se emitió horas después de que los líderes europeos mostraran su apoyo a Dinamarca, cuya primera ministra, Mette Frederiksen, advirtió el lunes que cualquier ataque por parte de Estados Unidos supondría el fin de la OTAN.
“El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe”, enfatizó la gestión estadounidense.
Horas antes, seis aliados europeos se habían unido para apoyar a Dinamarca. “Groenlandia pertenece a su pueblo, y solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre los asuntos que conciernen a sus relaciones”, dijeron los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Dinamarca en un comunicado conjunto.
Groenlandia, una vasta isla de 222.738 kilómetros cuadrados, ocupa una posición geopolítica estratégica, situada entre Estados Unidos y Europa y ubicada entre la llamada brecha GIUK, un paso marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido que conecta el Ártico con el océano Atlántico. Además, alberga ricos yacimientos de recursos naturales, como petróleo, gas y tierras raras, lo que la hace aún más importante desde el punto de vista estratégico.