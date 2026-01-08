Secciones
Mundo

EEUU analiza varias opciones para adquirir Groenlandia

No descarta el uso de las fuerzas armadas.

RIQUEZAS NATURALES. Groenlandia cuenta con yacimientos de petróleo, gas y tierras raras. RIQUEZAS NATURALES. Groenlandia cuenta con yacimientos de petróleo, gas y tierras raras.
Hace 2 Hs

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está considerando “diversas opciones” para adquirir Groenlandia, incluido el uso de las fuerzas armadas, informó la Casa Blanca. La adquisición de Groenlandia era una “prioridad de seguridad nacional”, comunicó el Gobierno. Esto ocurre después de que Trump reiterara durante el fin de semana que EEUU “necesitaba” Groenlandia, una región semiautónoma de Dinamarca, país miembro de la OTAN, por motivos de seguridad. La idea expansionista tomó cuerpo luego de que Estados Unidos capturara en Venezuela al presidente de ese país, Nicolás Maduro, quien afronta un juicio ante los Tribunales de Nueva York.

El comunicado de la Casa Blanca se emitió horas después de que los líderes europeos mostraran su apoyo a Dinamarca, cuya primera ministra, Mette Frederiksen, advirtió el lunes que cualquier ataque por parte de Estados Unidos supondría el fin de la OTAN.

“El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe”, enfatizó la gestión estadounidense.

Horas antes, seis aliados europeos se habían unido para apoyar a Dinamarca. “Groenlandia pertenece a su pueblo, y solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre los asuntos que conciernen a sus relaciones”, dijeron los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Dinamarca en un comunicado conjunto.

Groenlandia, una vasta isla de 222.738 kilómetros cuadrados, ocupa una posición geopolítica estratégica, situada entre Estados Unidos y Europa y ubicada entre la llamada brecha GIUK, un paso marítimo entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido que conecta el Ártico con el océano Atlántico. Además, alberga ricos yacimientos de recursos naturales, como petróleo, gas y tierras raras, lo que la hace aún más importante desde el punto de vista estratégico.

Temas Nicolás MaduroDonald TrumpCrisis en VenezuelaGroenlandia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar el 17 de marzo

Antes del ataque estadounidense, Maduro se reunió con altos funcionarios chinos

Antes del ataque estadounidense, Maduro se reunió con altos funcionarios chinos

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Estados Unidos adelantó que Maduro y su esposa serán juzgados en Nueva York

Venezuela, en estado de excepción: controles, arrestos y alerta por detenciones de periodistas

Venezuela, en "estado de excepción": controles, arrestos y alerta por detenciones de periodistas

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones
3

Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
4

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026
5

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años
6

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Más Noticias
La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Osvaldo Jaldo, el señor enigma

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Comentarios