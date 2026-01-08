EEUU analiza varias opciones para adquirir Groenlandia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está considerando “diversas opciones” para adquirir Groenlandia, incluido el uso de las fuerzas armadas, informó la Casa Blanca. La adquisición de Groenlandia era una “prioridad de seguridad nacional”, comunicó el Gobierno. Esto ocurre después de que Trump reiterara durante el fin de semana que EEUU “necesitaba” Groenlandia, una región semiautónoma de Dinamarca, país miembro de la OTAN, por motivos de seguridad. La idea expansionista tomó cuerpo luego de que Estados Unidos capturara en Venezuela al presidente de ese país, Nicolás Maduro, quien afronta un juicio ante los Tribunales de Nueva York.