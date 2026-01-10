Secciones
Cartas de lectores I: necesitamos aviones hidrantes
El cuidado de nuestra soberanía no solo se basa en la defensa y vigilancia del espacio aéreo. También es importante cuidar y velar por nuestros recursos naturales. Lo primordial está antes que lo secundario. No parece acertada la adquisición de los F-16. A mi modo de ver, hubiese sido conveniente que dicha inversión (cercana a los 300 millones de dólares) se hubiera postergado para más adelante, cuando la nación estuviera en una situación favorable y próspera en lo económico. Semejante suma de dinero se podría haber utilizado en adquirir aeronaves (Boeing 737 FireLiner) con el fin de extinguir los incendios que han venido sucediendo en nuestro territorio. La provincia de Santiago del Estero adquirió dicha aeronave. Vale recordar que Argentina dispone solamente de un avión de esas características. Si tomamos en cuenta los hechos producidos de manera intencional, los fuertes vientos y las altas sequías, es muy probable que sucesos climáticos como los acontecidos se repitan con mayor frecuencia, por lo cual es de suma prioridad la compra de este tipo de aviones. Es imprescindible destinar el dinero que sea necesario con el fin de combatir la propagación de nuevos focos de incendios. Sería la medida correcta a seguir para el buen resguardo de los bosques patagónicos.

Hugo Modesto Izurdiaga

Mariquita Sánchez de Thompson 978 - Bs. As.

