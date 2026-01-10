La Quebrada recuperada y el sentido de lo público

La decisión tiene fundamentos que exceden la coyuntura. La Quebrada de Lules forma parte de un sistema ambiental estratégico para la provincia y concentra capas de historia que conviven. Fue asentamiento de los pueblos originarios lules, que habitaron la zona durante siglos en integración con el paisaje, una experiencia registrada por cronistas jesuitas que dejaron testimonio de su lengua, de sus costumbres y de sus vínculos con otros pueblos. Más tarde, el mismo corredor natural albergó uno de los primeros emprendimientos hidroeléctricos del país, hoy reducido a vestigios que aún narran una etapa de la relación entre desarrollo y naturaleza.