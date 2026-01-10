Bessent respaldó el apoyo estadounidense a la gestión de Milei

El Gobierno de los Estados Unidos renovó su apoyo al presidente, Javier Milei, al destacar el reembolso de los U$S 2.500 millones que Argentina utilizó del swap acordado entre ambos países para contener el precio del dólar en el período preelectoral. “El Presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica. Argentina ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”, afirmó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en un posteo en redes sociales. También destacó que la política del presidente estadounidense, Donald Trump, a través del Fortalecimiento Económico “está transformando a América latina en formas que priorizan a Estados Unidos y rodean a este país de estabilidad y prosperidad”.