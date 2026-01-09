El gobierno de Milei canceló el tramo utilizado del swap con Estados Unidos por U$S2.500 millones

El primer anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a través de sus redes sociales, y minutos más tarde fue confirmado oficialmente por el BCRA mediante un comunicado. La entidad que conduce Santiago Bausili precisó que “en diciembre canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por U$S20.000 millones”.