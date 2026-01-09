El gobierno de Milei canceló el tramo utilizado del swap con Estados Unidos por U$S2.500 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) canceló en diciembre la totalidad del tramo activado del swap de monedas con el Tesoro de los Estados Unidos, por un monto cercano a U$S2.500 millones.
La operación había sido utilizada en octubre, en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria anunciado el 20 de ese mes, en un contexto de fuerte tensión en el mercado de cambios previo a las elecciones legislativas.
El primer anuncio fue realizado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a través de sus redes sociales, y minutos más tarde fue confirmado oficialmente por el BCRA mediante un comunicado. La entidad que conduce Santiago Bausili precisó que “en diciembre canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por U$S20.000 millones”.
El acuerdo al que hace referencia el comunicado estableció los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambos países. Si bien el monto total del entendimiento ascendía a U$S20.000 millones, la Argentina había utilizado U$S2.500 millones, según información oficial del gobierno estadounidense, consignó el diario "Ámbito".
Esos fondos formaron parte del respaldo financiero que permitió al gobierno de Javier Milei contener las presiones cambiarias en las semanas previas a los comicios parlamentarios del 26 de octubre.
Con la cancelación del tramo utilizado, ambas partes confirmaron que la Argentina devolvió en su totalidad los dólares recibidos en octubre. La restitución de los fondos se conoció al cierre de una semana clave para el programa financiero, marcada también por el cierre de un préstamo Repo con seis bancos internacionales por U$S3.000 millones.
En ese contexto, y apoyado en ese acuerdo y en otras medidas financieras, la administración libertaria concretó además el pago de U$S4.235 millones a bonistas privados, correspondientes a amortización de capital e intereses, reforzando así su estrategia de cumplimiento de los compromisos financieros.