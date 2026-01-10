Swap de EEUU: cancelaron las operaciones financieras con el Tesoro

El Banco Central (BCRA) comunicó oficialmente que durante diciembre de 2025 procedió a cancelar la totalidad de las operaciones financieras mantenidas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas transacciones se habían ejecutado en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por un monto de U$S 20.000 millones, que fuera anunciado el pasado 20 de octubre. La cancelación abarca los movimientos registrados durante el cuarto trimestre del año pasado. Este mecanismo financiero fue diseñado para brindar previsibilidad al mercado cambiario argentino ante las presiones sufridas durante el último tramo del 2025.