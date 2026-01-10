Secciones
Swap de EEUU: cancelaron las operaciones financieras con el Tesoro
El Banco Central (BCRA) comunicó oficialmente que durante diciembre de 2025 procedió a cancelar la totalidad de las operaciones financieras mantenidas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas transacciones se habían ejecutado en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por un monto de U$S 20.000 millones, que fuera anunciado el pasado 20 de octubre. La cancelación abarca los movimientos registrados durante el cuarto trimestre del año pasado. Este mecanismo financiero fue diseñado para brindar previsibilidad al mercado cambiario argentino ante las presiones sufridas durante el último tramo del 2025.

De acuerdo a las informaciones oficiales que surgieron de documentos de ambos países, Argentina utilizó cerca de U$S 2.500 millones de la línea acordada. Fueron dólares que el Tesoro de EEUU vendió en el mercado local en las semanas previas a las elecciones de octubre en momento en que el tipo de cambio llegó al techo de la banda de flotación.

Desde la entidad que preside Santiago Bausili insistieron que este tipo de operaciones son de extrema confidencialidad y, por lo tanto, no se precisan los movimientos que se realizan.

