Incautan otro barco petrolero en el Caribe

Las autoridades estadounidenses anunciaron ayer que habían incautado un petrolero en el mar Caribe, y Donald Trump precisó posteriormente que se encontraba de camino a Venezuela, de donde había zarpado. “Estados Unidos de América, en coordinación con las autoridades provisionales de Venezuela, ha incautado un petrolero que había salido de Venezuela sin nuestro consentimiento. Este petrolero se encuentra actualmente en camino, de regreso a Venezuela, y el petróleo será vendido”, escribió Trump. “Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela. El petróleo será vendido a través del GREAT Energy Deal, que hemos creado para tales ventas”, dijo en su red Truth Social.
La incautación del buque Olina es la quinta operación militar de este tipo llevada a cabo por Washington, que mantiene una fuerte presión sobre Caracas con la aplicación de un bloqueo a la exportación del petróleo venezolano.
El buque fue incautado a primera hora del viernes por la Guardia Costera estadounidense en aguas internacionales del mar Caribe, cuando “había salido de Venezuela tratando de eludir a las fuerzas estadounidenses”, escribió en X Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional.
Según el sitio especializado Tanker Tracker, esta quinta toma eleva el total incautado por Washington en unas semanas a más de 6 millones de barriles de petróleo, por un valor total de US$ 300 millones. “Las flotas fantasma no eludirán a la justicia, no se ocultarán detrás de falsas declaraciones de nacionalidad”, añadió Kristi Noem.
El Olina, un petrolero de 250 metros de eslora con pabellón de Timor Oriental, según el sitio MarineTraffic, está sujeto a sanciones estadounidenses vinculadas con Rusia. La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje. En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un mensaje claro de que “no existe refugio seguro para los criminales”, en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir “actividades ilegales transnacionales” en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia, reprodujo el sitio Infobae.com.