Incautan otro barco petrolero en el Caribe

El Olina, un petrolero de 250 metros de eslora con pabellón de Timor Oriental, según el sitio MarineTraffic, está sujeto a sanciones estadounidenses vinculadas con Rusia. La operación, que se realizó antes del amanecer, contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje. En un comunicado, el mando estadounidense aseguró que la acción envía un mensaje claro de que “no existe refugio seguro para los criminales”, en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir “actividades ilegales transnacionales” en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia, reprodujo el sitio Infobae.com.