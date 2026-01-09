Secciones
Política

Federico Pelli apuntó contra Rossana Chahla y denunció un "estado de abandono" en San Miguel de Tucumán

El diputado dijo que el "ciudadano de a pie" es quien padece la falta de servicios básicos mientras el poder político se muestra "incomodado" por las críticas.

Federico Pelli Federico Pelli
Hace 1 Hs

El diputado nacional Federico Pelli cuestionó con dureza la gestión de la intendenta Rossana Chahla, apuntando contra el estado general de abandono que, según señaló, atraviesa gran parte de San Miguel de Tucumán.

A través de un posteo en sus redes sociales, el referente de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que el municipio cuenta con “cientos de funcionarios y empleados en su nómina” que deberían advertirle a la jefa municipal sobre las graves falencias de gestión que afectan a la capital.

Sin embargo, remarcó que esa situación no ocurre, ya sea “por ineficiencia o por no ser idóneos para los cargos que ocupan”.

Además, afirmó que el malestar termina siendo expresado por los propios vecinos, quienes conviven a diario con veredas rotas, calles en mal estado, basurales a cielo abierto y un marcado deterioro urbano, especialmente en los barrios ubicados fuera del microcentro y las cuatro avenidas principales.

“Cuando quienes tienen la responsabilidad de gestionar no ven o no quieren ver la realidad, es el ciudadano de a pie el que la padece”, señaló el referente libertario.

Finalmente, Pelli destacó el trabajo de los militantes de LLA, a quienes respaldó por visibilizar problemáticas que, según indicó, pueden incomodar al poder político, pero reflejan fielmente la situación que viven miles de capitalinos. “Mostrar la realidad no es atacar, es decir la verdad”, concluyó.

Temas San Miguel de TucumánRossana ChahlaFederico Pelli
