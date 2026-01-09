De la caída que lo bautizó a la exigencia que busca: “Fosa” Ferreyra habló en su llegada a San Martín

“Desde el primer día me ilusioné mucho”. La frase no fue una formalidad ni un guiño discursivo. Nicolás Ferreyra la pronunció apenas llegó a Tucumán, todavía en pleno proceso de acomodarse, pero con la convicción de quien siente que tomó la decisión correcta. El defensor central arribó el jueves por la mañana al complejo “Natalio Mirkin”, completó la revisión médica y se presentó ante el plantel profesional. Horas más tarde, se trasladó a La Ciudadela, donde firmó su contrato y quedó oficialmente vinculado a San Martín. Así comenzó una nueva etapa en la carrera de un futbolista marcado por recorridos largos, golpes duros y escenas que quedaron grabadas en la memoria del ascenso y de Primera.