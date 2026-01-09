Estados Unidos ratificó su respaldo a Milei y destacó el reembolso del swap por U$S 2.500 millones

El Gobierno de Estados Unidos renovó públicamente su apoyo al presidente Javier Milei y resaltó el reembolso total de los US$ 2.500 millones que Argentina había utilizado del swap bilateral para contener la volatilidad cambiaria durante el período preelectoral.
El respaldo fue expresado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a través de un posteo en redes sociales. En el mensaje, el funcionario explicó que el mandatario argentino “continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica”. Valoró, además, la recuperación del acceso a los mercados financieros, junto con los cambios implementados en la política monetaria y cambiaria.
En ese marco, Bessent remarcó que, como reflejo del fortalecimiento de la posición financiera del país, Argentina “reembolsó rápida y completamente” los fondos utilizados del swap, lo que dejó al Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) sin tenencia de pesos argentinos.
“El Tesoro desplegó el Fondo de Estabilización Cambiaria exactamente en línea con su propósito congresional: estabilizar a Argentina en un momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera”, sostuvo el funcionario norteamericano.
.@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026
President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people…
Asimismo, destacó que la iniciativa de Fortalecimiento Económico impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “está transformando a América Latina de maneras que priorizan a Estados Unidos y promueven estabilidad y prosperidad en la región”.
En ese sentido, afirmó que “estabilizar a un fuerte aliado estadounidense y generar decenas de millones de dólares en ganancias para los contribuyentes es un gran logro de la política ‘América Primero’”.
Bessent también puso de relieve el respaldo internacional a la Argentina y señaló que la comunidad global, incluido el Fondo Monetario Internacional a través de su programa vigente, acompaña las reformas y la estrategia fiscal del Gobierno nacional. Sin embargo, remarcó que “solo Estados Unidos pudo actuar con la rapidez necesaria en octubre para preservar la estabilidad del mercado y del tipo de cambio”.
Finalmente, el secretario del Tesoro valoró el rumbo económico adoptado por la gestión de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que los mercados “ya están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina”. En ese contexto, expresó su convicción de “seguir apoyando entusiastamente al presidente Milei”.