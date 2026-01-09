Estados Unidos ratificó su respaldo a Milei y destacó el reembolso del swap por U$S 2.500 millones

El respaldo fue expresado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, a través de un posteo en redes sociales. En el mensaje, el funcionario explicó que el mandatario argentino “continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica”. Valoró, además, la recuperación del acceso a los mercados financieros, junto con los cambios implementados en la política monetaria y cambiaria.