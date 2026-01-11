Especialistas revelan una estrategia clave para combatir el sedentarismo

Según explicó el doctor David Céspedes, especialista en salud y divulgador con más de 180.000 seguidores en Instagram y otros 77.000 en TikTok, “hacer 10 sentadillas cada 45 minutos equivale a 10.000 pasos diarios, de acuerdo con un nuevo estudio”. El médico remarcó que este tipo de movimiento tiene un impacto que va más allá de lo físico: “Cuando los músculos se contraen, liberan compuestos muy importantes para el cerebro, el metabolismo e incluso para la quema de grasa”.