Sentadillas con peso: los cinco beneficios clave de este ejercicio para todo el cuerpo

Las sentadillas con pesas son uno de esos ejercicios que casi nunca faltan en una rutina de entrenamiento. Y no es casualidad. Aunque muchas personas las asocian únicamente con el trabajo de piernas y glúteos, lo cierto es que se trata de un ejercicio integral, capaz de activar gran parte del cuerpo y aportar múltiples beneficios a la salud.
Las sentadillas —especialmente cuando se les suma peso— no solo fortalecen los músculos principales, sino que también mejoran la postura, el equilibrio y la movilidad, además de impactar positivamente en el bienestar general.
Por qué las sentadillas son un ejercicio tan completo
Una de las grandes ventajas de las sentadillas es que, una vez aprendida la técnica correcta, son simples y muy efectivas. La clave está en mantener los pies paralelos, la espalda recta, los glúteos hacia atrás y la mirada al frente. A partir de esa base, se puede incorporar peso progresivamente, ya sea con mancuernas, barra o pesa rusa.
El agregado de carga exige mayor control del movimiento y potencia los beneficios del ejercicio, siempre que se respete una ejecución adecuada.
Los 5 beneficios de hacer sentadillas con pesas
De acuerdo con la especialista Inés Gutiérrez en la nota original, estos son algunos de los principales beneficios que aporta este ejercicio cuando se realiza con peso:
1. Fortalecen los principales grupos musculares
Las sentadillas con pesas trabajan cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y gemelos, pero también activan el core y la musculatura de la espalda, tanto alta como baja. Según el tipo de carga, incluso pueden involucrar brazos y hombros.
2. Mejoran el equilibrio y la movilidad articular
Al exigir estabilidad y coordinación, ayudan a mejorar el equilibrio y la movilidad de caderas, rodillas y tobillos, lo que reduce el riesgo de caídas y lesiones.
3. Favorecen el desarrollo de masa muscular
Como todo ejercicio de fuerza, estimulan el crecimiento muscular, lo que a su vez protege huesos y articulaciones y contribuye a una mejor postura corporal.
4. Ayudan a prevenir enfermedades
El entrenamiento de fuerza regular está asociado a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad, especialmente cuando se combina con una alimentación equilibrada.
5. Aumentan el gasto calórico
Al involucrar grandes grupos musculares, las sentadillas con peso generan un alto consumo de calorías, tanto durante el ejercicio como después, por el efecto metabólico del entrenamiento de fuerza.
Un impacto positivo también en el ánimo
Más allá de los beneficios físicos, las sentadillas con peso también tienen un efecto directo sobre el estado de ánimo. Como cualquier actividad física, favorecen la liberación de endorfinas, ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, y mejoran la energía diaria.
En muchos casos, además, contribuyen a una mejor autoestima, al sentirse más fuerte, ágil y seguro con el propio cuerpo.
La importancia de entrenar con cuidado
Los especialistas recomiendan incorporar peso de forma progresiva y, ante cualquier duda, consultar con un profesional. Esto es especialmente importante para quienes tienen lesiones previas o no saben cuál es la carga adecuada para su nivel.
Bien ejecutadas, las sentadillas con pesas pueden ser una gran aliada para la salud física y mental. Mal realizadas, en cambio, pueden generar molestias o lesiones evitables.