Adiós a las caóticas bandejas de entrada: la Inteligencia Artificial se hace cargo de ordenar tu Gmail

Esta incorporación resulta en un cambio rotundo en la forma en que navegamos por la plataforma, especialmente si el buzón está abarrotado de comunicaciones pendientes de revisar. En un video de demostración, “AI Inbox” sugiere tareas como reprogramar una cita con el dentista, responder a un entrenador y pagar la cuota de un torneo deportivo; también sintetiza temas para ponerse al día, como la temporada de fútbol de un equipo o una reunión familiar.