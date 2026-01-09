Adiós a las caóticas bandejas de entrada: la Inteligencia Artificial se hace cargo de ordenar tu Gmail

Si quedaban vestigios de una era anterior a la Inteligencia Artificial, eso está por terminarse. En su campaña por integrar la IA a cada ámbito de nuestra vida, Google decidió que Gemini también se hará cargo de nuestra bandeja de entrada. El asistente reemplazará la tradicional lista de correos para dar lugar a un compilado más ordenado y menos tedioso de consultar.
La IA desembarca en otra dimensión de nuestra cotidianeidad digital mediante su implementación en Gmail. Su labor será fundamental: transformar el listado tradicional por funciones que permiten desde filtrar mensajes y mejorar la escritura, hasta responder conversaciones de forma personalizada y generar resúmenes de temas relevantes en tus correos electrónicos.
Esta incorporación resulta en un cambio rotundo en la forma en que navegamos por la plataforma, especialmente si el buzón está abarrotado de comunicaciones pendientes de revisar. En un video de demostración, “AI Inbox” sugiere tareas como reprogramar una cita con el dentista, responder a un entrenador y pagar la cuota de un torneo deportivo; también sintetiza temas para ponerse al día, como la temporada de fútbol de un equipo o una reunión familiar.
"AI Inbox", el asistente que ordena las prioridades
Esta nueva vista no reemplaza el formato clásico, sino que añade una forma de jerarquizar la información con el propósito de destacar los envíos más importantes para el usuario. El sistema identifica y resalta compromisos, con ejemplos como la aparición prioritaria de una factura próxima a vencer. El informe personalizado, elaborado por la inteligencia artificial, busca centralizar los datos esenciales y mantener al destinatario actualizado acerca de obligaciones urgentes u olvidadas.
La Bandeja de entrada con IA se encarga de priorizar el contenido según indicadores como a quién escribís y a qué respondés con mayor rapidez. Sin embargo, el exceso de pendientes podría perpetuar la sensación de sobrecarga, aunque bajo un nuevo diseño visual.
"AI Overviews": una sencilla forma de buscar
La función ‘AI Overviews’ constituye otra de las novedades, orientada a agilizar la localización de datos dentro de la cuenta. Como detallaron desde Infobae, la actualización habilita una barra de búsqueda avanzada que permite redactar preguntas como: “¿Quién fue el plomero que me dio un presupuesto para la reforma del baño el año pasado?”. El asistente Gemini procesa el requerimiento y genera una respuesta relacionada únicamente con los mensajes almacenados, sin consultar fuentes externas.
"Proofread": redacción perfecta
Además, el sistema incluye una herramienta de corrección de textos llamada ‘Proofread’. Esta función revisa y sugiere mejoras en la composición de los escritos. Entre los aspectos que puede modificar se encuentran cuestiones de gramática, elección de vocabulario, claridad, tono (incluyendo el cambio de voz pasiva a activa) y estructura de las frases. Con este recurso, Google busca ofrecer una ayuda adicional al momento de elaborar comunicaciones, facilitando la creación de mensajes más precisos y adaptados al perfil del remitente.
"Suggested Replies": contestaciones sin pensar tanto
La personalización de las respuestas también experimenta una evolución. Las nuevas ‘Suggested Replies’ representan una actualización del sistema anterior (Smart Replies). El asistente tiene en cuenta el contexto y el historial del hilo para proponer contestaciones que se adapten tanto al contenido como al estilo habitual del usuario. De esta forma, la interacción por correo electrónico se realiza de manera más eficiente y alineada con los hábitos de comunicación actuales.
"Help Me Write": mensajes más rápidos
Otra de las incorporaciones destacadas es la función ‘Help Me Write’. Según detalla el blog de Google, esta herramienta utiliza un comando único para ayudar a redactar correos, empleando la inteligencia artificial para desarrollar el cuerpo del texto a partir de la petición inicial. Si alguien solicita ayuda para un informe sobre el estado de un proyecto para un superior, la función genera un escrito adecuado basado en esa instrucción.
Google está implementando inicialmente AI Inbox para "probadores de confianza" en EE. UU. que usan navegadores, y estará disponible primero para cuentas de Gmail para usuarios particulares; aún no se puede usar con cuentas de Workspace.Los próximos pasos dependerán del despliegue internacional y la adaptación a las preferencias de usuarios de diferentes mercados, de acuerdo con lo indicado por Google en su comunicado.