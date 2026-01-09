Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia

Una vez definidos los feriados, feriados trasladables y días no laborables del calendario 2026 del país, la Secretaría de Educación de la Nación definió también el inicio y fin del ciclo lectivo. Además, se acordaron cuáles son las dos semanas que corresponderán al receso de invierno. Las fechas no son las mismas para cada provincia, ni para la vuelta a las aulas ni para el inicio de las vacaciones de mitad de año.