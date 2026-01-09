Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia

Una vez definidos los feriados, feriados trasladables y días no laborables del calendario 2026 del país, la Secretaría de Educación de la Nación definió también el inicio y fin del ciclo lectivo. Además, se acordaron cuáles son las dos semanas que corresponderán al receso de invierno. Las fechas no son las mismas para cada provincia, ni para la vuelta a las aulas ni para el inicio de las vacaciones de mitad de año.
Según el comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, se informó que “tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026 en sus jurisdicciones”.
Cuándo empiezan las clases en cada provincia argentina
Buenos Aires
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 20 al 31 de julio. Finalización: 22 de diciembre.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Catamarca
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Chaco
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Chubut
Inicia las clases el 23 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Córdoba
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Corrientes
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Entre Ríos
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Formosa
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 17 de diciembre.
Jujuy
Inicia las clases el 23 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
La Pampa
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 23 de diciembre.
La Rioja
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Mendoza
Inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 22 de diciembre.
Misiones
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Neuquén
Inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Río Negro
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Salta
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
San Juan
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
San Luis
Inicia las clases el 23 de febrero. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Santa Cruz
Inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Santa Fe
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Santiago del Estero
Inicia las clases el 18 de febrero. Receso invernal: del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Inicia las clases el 24 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.
Tucumán
Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.