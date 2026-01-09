Secciones
Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia

Aunque la mayoría de las provincias iniciará el 2 de marzo, el calendario presenta variaciones clave entre distritos tanto en las vacaciones de invierno como en la finalización de clases.

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las clases en cada provincia Foto: La Capital
Hace 1 Hs

Una vez definidos los feriados, feriados trasladables y días no laborables del calendario 2026 del país, la Secretaría de Educación de la Nación definió también el inicio y fin del ciclo lectivo. Además, se acordaron cuáles son las dos semanas que corresponderán al receso de invierno. Las fechas no son las mismas para cada provincia, ni para la vuelta a las aulas ni para el inicio de las vacaciones de mitad de año.

Según el comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, se informó que “tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026 en sus jurisdicciones”.

Cuándo empiezan las clases en cada provincia argentina

Buenos Aires

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 20 al 31 de julio. Finalización: 22 de diciembre.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Catamarca

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Chaco

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Chubut

Inicia las clases el 23 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Córdoba

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Corrientes

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Entre Ríos

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Formosa

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 17 de diciembre.

Jujuy

Inicia las clases el 23 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

La Pampa

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 23 de diciembre.

La Rioja

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Mendoza

Inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 22 de diciembre.

Misiones

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Neuquén

Inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Río Negro

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Salta

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

San Juan

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

San Luis

Inicia las clases el 23 de febrero. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Santa Cruz

Inicia las clases el 25 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Santa Fe

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 6 al 17 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Santiago del Estero

Inicia las clases el 18 de febrero. Receso invernal: del 20 al 31 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Inicia las clases el 24 de febrero. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.

Tucumán

Inicia las clases el 2 de marzo. Receso invernal: del 13 al 24 de julio. Finalización: 18 de diciembre.


