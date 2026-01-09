¿Por qué no progresás en el gimnasio? Los errores más comunes que sabotean tu entrenamiento, según Harvard

3. Levantar más peso del debido

Cargar pesas excesivas, sobre todo si se está retomando la rutina después de un tiempo, es la receta perfecta para un desgarro. La recomendación de los especialistas es priorizar el volumen sobre la carga: es preferible usar pesas más livianas y aumentar el número de repeticiones (por ejemplo, dos series de 20 levantamientos) para fortalecer el cuerpo de manera segura.