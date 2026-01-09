Secciones
La playa argentina reconocida por la Unesco por su “ecosistema escondido”, único en el mundo

Entre la arena y la masa de agua salada se esconde un paisaje único en el país y de los pocos en el mundo.

La albufera de Mar Chiquita fue reconocida por la Unesco en 1996. La albufera de Mar Chiquita fue reconocida por la Unesco en 1996. Foto: Zona Norte Hoy
Hace 2 Hs

Visitar una playa de la Costa Atlántica puede deparar hallazgos inesperados y asombrosos. Allí no solo hay mar, océano y reposeras para sentarse en la orilla, sino que existe todo un mundo oculto en la misma arena. En Mar Chiquita, la diversidad de paisajes no es pequeña: un ecosistema lleno de riqueza biológica y reconocido mundialmente se resguarda entre la arena y la masa de agua salada.

Lejos de las playas populares y del bullicio de Mar del Plata o Villa Gesell, se localiza una localidad casi de fantasía, donde los contrastes naturales viven en perfecta armonía. Mar Chiquita, un balneario bonaerense situado a 4 horas y media de la Ciudad de Buenos Aires, es una maravilla natural que guarda en sus costas una reserva de la biosfera reconocida por la UNESCO.

Un ecosistema reconocido en el mundo

En 1996, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció a nivel mundial la albufera de Mar Chiquita, una laguna costera única que fue declarada como Reserva Mundial de la Biosfera, subrayando su enorme valor como unidad ecológica.

La albufera es un escenario sin igual en medio de la playa bonaerense, donde se combinan los paisajes, la diversidad de especies aviarias y acuáticas, y donde las corrientes se mezclan en perfecto balance. Estas lagunas de poca profundidad están separadas por barreras de arena, generalmente dunas o cordones, pero conectadas por canales, lo que da lugar a la combinación de aguas dulces y saladas (salobres), hábitat ideal para distintas variedades de peces y la convivencia de vistas naturales.

El santuario de la calma y los flamencos 

La Reserva de Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito no es solo un título administrativo; son 26.488 hectáreas de protección absoluta para ambientes terrestres, marinos y costeros. Este rincón del Atlántico se ha convertido en un santuario vital donde conviven especies asombrosas. Un dato que suele cautivar a los visitantes es que aquí habitan tres de las seis especies de flamencos que existen en todo el planeta, transformando el horizonte en un espectáculo de tonos rosados sobre el espejo de agua.

Para quienes buscan algo más que sol, la reserva ofrece experiencias de inmersión natural. El “Sendero del Zorro” es la estrella de las caminatas guiadas: un recorrido que atraviesa los médanos vivos y desemboca en el mar, permitiendo comprender cómo funciona este frágil equilibrio entre la duna y la ola. Es el plan ideal para familias que buscan avistaje de aves y una desconexión real del cemento porteño.

Entre la fiesta popular y el sabor costero

La actualidad del balneario también vibra al ritmo de sus tradiciones. De hecho, hasta hace apenas unas horas, la localidad estuvo de gala: este jueves 8 de enero finalizó la segunda edición de la Fiesta de la Albufera. Durante cuatro jornadas, residentes y turistas disfrutaron de música en vivo, ferias de artesanos y una propuesta gastronómica que es marca registrada de la zona. Fue el puntapié inicial de las celebraciones del 2026, reafirmando que Mar Chiquita es tanto un refugio natural como un polo cultural en crecimiento.

Pero la oferta no termina ahí. La cercanía con localidades como Santa Clara del Mar y Mar de Cobo amplía el abanico para los paladares exigentes que buscan platos de pesca fresca. Para los espíritus activos, la albufera —al ser un espejo de agua tranquila y de poca profundidad— es el escenario perfecto para practicar kayak, stand up paddle o simplemente probar suerte con la pesca deportiva en un entorno cuidado.

Guía de viaje: Cómo llegar a Mar Chiquita

Llegar a este refugio de paz desde la Capital Federal es sencillo y directo:

Ruta principal: Se debe tomar la Autovía Ruta 2 con destino a Mar del Plata.

El desvío clave: Al llegar al kilómetro 483, es necesario desviarse por la Ruta Provincial 11 en dirección norte.

Tramo final: Tras recorrer unos 15 kilómetros adicionales siguiendo la señalética hacia Mar Chiquita, se llega al balneario.​

