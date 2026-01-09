La playa argentina reconocida por la Unesco por su “ecosistema escondido”, único en el mundo

Entre la fiesta popular y el sabor costero

La actualidad del balneario también vibra al ritmo de sus tradiciones. De hecho, hasta hace apenas unas horas, la localidad estuvo de gala: este jueves 8 de enero finalizó la segunda edición de la Fiesta de la Albufera. Durante cuatro jornadas, residentes y turistas disfrutaron de música en vivo, ferias de artesanos y una propuesta gastronómica que es marca registrada de la zona. Fue el puntapié inicial de las celebraciones del 2026, reafirmando que Mar Chiquita es tanto un refugio natural como un polo cultural en crecimiento.