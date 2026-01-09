Escándalo en la AFA: aparecen más pagos de Javier Faroni a empresas vinculadas al entorno de Pablo Toviggino

Otro dato relevante en la investigación es una transferencia de U$S 40.000 realizada por TourProdEnter a María Florencia Sartirana, ex empleada de la AFA y actual pareja de Toviggino. Según los registros bancarios, Sartirana consignó como domicilio en Miami la misma dirección que figura para la empresa de Faroni, un dato que llamó la atención de los investigadores. Clarín ya había informado que Malte SRL le abonó en los últimos años facturas de entre 500.000 y un millón de pesos por “servicios” no especificados.