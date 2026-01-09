Escándalo en la AFA: aparecen más pagos de Javier Faroni a empresas vinculadas al entorno de Pablo Toviggino

Las transferencias internacionales vinculadas a Javier Faroni, empresario y operador comercial de la AFA en el exterior, continúan sumando capítulos y nuevas conexiones empresariales. Según una investigación publicada por el diario Clarín, los registros bancarios de TourProdEnter (la firma con la que la AFA canalizó ingresos en el exterior) revelan una trama de pagos a sociedades vinculadas al entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la casa madre del fútbol argentino, y a un entramado de empresas con escasa o nula actividad comprobable.
Uno de los datos que surgió de la documentación judicial analizada indica que TourProdEnter transfirió U$S 11.587 a Carbello SRL, una empresa argentina propietaria de los caballos que montan los hijos de Toviggino. Si bien el monto es menor en comparación con otros envíos, aparece dentro de una red más amplia de movimientos que también incluye giros a SOMA SRL, la sociedad señalada como propietaria de la mansión de Pilar valuada en unos U$S 17 millones.
De acuerdo la información, los pagos a SOMA SRL (firma registrada en Santiago del Estero, provincia donde Toviggino concentra su mayor influencia política) alcanzaron un total cercano a U$S 470.000. Además, TourProdEnter envió fondos a empresas dedicadas al negocio ecuestre en Europa, como M&H Horses Services, con sede en Francia, y Equestrian, dedicada a la compra y venta de caballos de salto.
Carbello SRL comparte domicilio con al menos una decena de empresas vinculadas a dirigentes del fútbol, entre ellas Malte SRL, una sociedad que ya había quedado bajo la lupa judicial y que aparece asociada a nombres cercanos a Toviggino. Toda esta información surge de un procedimiento judicial conocido como discovery en Estados Unidos, al que accedió el empresario Guillermo Tofoni tras la rescisión de su contrato con la AFA, y que fue reconstruido por Clarín.
Otro dato relevante en la investigación es una transferencia de U$S 40.000 realizada por TourProdEnter a María Florencia Sartirana, ex empleada de la AFA y actual pareja de Toviggino. Según los registros bancarios, Sartirana consignó como domicilio en Miami la misma dirección que figura para la empresa de Faroni, un dato que llamó la atención de los investigadores. Clarín ya había informado que Malte SRL le abonó en los últimos años facturas de entre 500.000 y un millón de pesos por “servicios” no especificados.
Mientras se incorporan nuevos elementos, la causa judicial avanza con dificultades. El juez federal de San Martín Juan Pablo Salas aún no dio vista al fiscal Alberto Gentile sobre un pedido de inhibición solicitado por el juez Marcelo Aguinsky, en el marco de la investigación por la mansión de Pilar. En paralelo, la defensa de Luciano Pantano, acusado de actuar como presunto testaferro de Toviggino, solicitó la suspensión del expediente hasta que se defina la competencia judicial. La denuncia original fue presentada por Elisa Carrió.
La investigació también detectó transferencias millonarias hacia empresas consideradas “fantasma”, sin oficinas ni empleados, como Decitel, que habría recibido alrededor de cuatro millones de dólares por supuestos cursos vinculados a “filosofía del management”.
A ese entramado se suma el caso de Q22, una firma británica designada en 2021 por la AFA como agente recaudador en el exterior, que llegó a cobrar 1,5 millón de dólares por tareas logísticas durante el Mundial de Qatar. Sin embargo, en 2022, cuando una empresa asiática consultó a la AFA sobre pagos vinculados a la marca de la Selección, "Chiqui" Tapia y el secretario general Víctor Blanco indicaron que los fondos debían girarse directamente a TourProdEnter.
Transferencias por varios millones están bajo sospecha
Según la documentación bancaria citada por Clarín, al menos U$S 42 millones terminaron en cuentas de sociedades sin actividad verificable o con titulares de bajo perfil económico. Entre ellas figuran Velpasalt LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC, cuyos supuestos responsables residen en la Patagonia y registran ingresos modestos.
La nómina de transferencias sospechosas se amplía con pagos a firmas como Florida Secured Title LLC (más de U$S 7,5 millones de dólares), Brisa Management LLC (U$S 3,6 millones, pese a no figurar en registros oficiales de Florida), Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC y otras sociedades sin presencia digital consistente o con direcciones que remiten a viviendas particulares.
También aparecen giros a empresas europeas y a Alas del Fin del Mundo SRL, firma vinculada al empresario del juego fueguino Nazareno Natale, que habría recibido 1,9 millón de dólares.
En conjunto, los movimientos reconstruidos por la investigación refuerzan las sospechas sobre el uso de una compleja red de sociedades para canalizar fondos del fútbol argentino hacia destinos que hoy están bajo investigación judicial, tanto en la Argentina como en el exterior.