El sistema de salud de Tucumán superó las 6,6 millones de consultas en 2025 y refuerza su capacidad para el verano

Por último, el ministro subrayó la incorporación de tecnología sanitaria como un cambio estructural para el interior de la provincia y destacó la reciente habilitación de un tomógrafo en Tafí del Valle. “Hemos inaugurado un tomógrafo en Tafí del Valle, algo impensado en el interior de la provincia, que cambia el sistema de salud en la región. Muchos pacientes no necesitarán derivación y podrán resolverse en el mismo lugar, incluso con seguimiento por telemedicina”, concluyó.