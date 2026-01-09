El sistema de salud de Tucumán superó las 6,6 millones de consultas en 2025 y refuerza su capacidad para el verano

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, recibió en la Casa de Gobierno al ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, para conocer en detalle las estadísticas del sistema sanitario provincial correspondientes a 2025 y las acciones previstas para fortalecer la atención durante la temporada de verano, especialmente en las villas turísticas.
Durante el encuentro, las autoridades analizaron los principales indicadores del último año y proyectaron estrategias destinadas a sostener la capacidad de respuesta frente al incremento estacional de la demanda. En ese marco, Medina Ruiz expuso el volumen total de prestaciones realizadas y la organización general del sistema de salud.
“Hemos tenido una reunión con el contador Miguel Acevedo, a cargo de la gobernación, donde hemos podido exponer la estadística del año pasado. Hemos hablado de las cifras de atención del año pasado, más de 6,6 millones consultas en total, de las cuales 4,8 millones son consultas externas programadas, y el resto de guardia, con una muy buena proporción. Eso habla de calidad de atención en nuestro sistema de salud”, señaló el ministro.
En relación con el área quirúrgica, el titular de la cartera sanitaria destacó un crecimiento sostenido en la cantidad de intervenciones, con impacto directo en la reducción de los tiempos de espera. “Prácticamente, cerca de cinco mil cirugías mensuales, con 54.000 cirugías todo el año, una cantidad que supera la del año 2024, y eso generó que las listas de espera prácticamente se transformen en listas de cirugías programadas”, afirmó.
Medina Ruiz también remarcó como un indicador de calidad la elección del sistema público por parte de pacientes con cobertura privada. “Tenemos más del 35%, 40% de atención de pacientes con obra social que nos eligen por la calidad de atención o porque una obra social no les cubre”, precisó.
Otro de los ejes centrales abordados fue la salud mental, definida como una prioridad para la gestión provincial. En ese sentido, el ministro explicó el fortalecimiento del sistema a través de un enfoque descentralizado. “Hemos priorizado la salud mental y fortalecido todo el sistema de atención con descentralización, fundamentalmente con psicólogas, incluso por teléfono, a través del 0800 de telepsicología, para que cualquier persona que atraviese una situación de angustia pueda recibir ayuda”, indicó.
Asimismo, adelantó que se avanza en un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, encabezado por Susana Montaldo, orientado a la detección temprana de problemáticas emocionales. “Estamos proyectando un trabajo muy fuerte en capacitación del personal de educación para detectar precozmente problemas de la salud emocional y poder intervenir a tiempo”, sostuvo.
Por último, el ministro subrayó la incorporación de tecnología sanitaria como un cambio estructural para el interior de la provincia y destacó la reciente habilitación de un tomógrafo en Tafí del Valle. “Hemos inaugurado un tomógrafo en Tafí del Valle, algo impensado en el interior de la provincia, que cambia el sistema de salud en la región. Muchos pacientes no necesitarán derivación y podrán resolverse en el mismo lugar, incluso con seguimiento por telemedicina”, concluyó.