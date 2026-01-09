Festival de Jesús María: estos son los precios actualizados de entradas y conservadoras

Para esta edición especial de diamante, la comisión organizadora del Jesús María ha establecido un esquema de precios diferenciado según la jornada artística y el sector del predio. Un dato clave para los asistentes es que, mientras las entradas generales permiten el acceso a sectores no numerados, las plateas ofrecen ubicaciones específicas para una mayor comodidad.
Cómo adquirir los tickets oficiales
La venta de entradas se encuentra habilitada de manera presencial en las boleterías del anfiteatro y, de forma digital, a través del sitio paseshow.com.ar. La modalidad online es la más recomendada para evitar filas y asegurar el ingreso en las noches de mayor demanda.
Menores y jubilados: lo que hay que saber
El acceso para los más pequeños y los adultos mayores cuenta con tarifas especiales:
Menores: Abonan entrada desde los 5 años hasta los 11 inclusive. Es indispensable presentar el DNI para acreditar la edad en los controles de acceso.
Jubilados: Cuentan con un valor diferencial de $25.000 para cualquier jornada del festival.
Precios según la jornada artística
A continuación, se detallan los valores de las entradas para las noches principales del evento:
Lunes 12, Miércoles 14, Viernes 16 y Sábado 17 de enero
Entrada General: $48.000
Menores y Jubilados: $25.000
Platea A: $200.000
Platea B: $170.000
Sábado 10 y Jueves 15 de enero
Entrada General: $48.000
Menores y Jubilados: $25.000
Platea A: $180.000
Platea B: $150.000
Viernes 9, Domingo 11, Martes 13 y Domingo 18 de enero
Entrada General: $48.000
Menores y Jubilados: $25.000
Platea A: $150.000
Platea B: $120.000
Política de ingreso con conservadoras
Una de las tradiciones más arraigadas en Jesús María es la posibilidad de ingresar alimentos y bebidas propios. El costo del ticket de conservadora para esta edición es de $48.000. El mismo es válido para recipientes de hasta 34 litros de capacidad y se recuerda que, por estrictas normas de seguridad, no se permite el ingreso de envases de vidrio al predio.