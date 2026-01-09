Festival de Jesús María: estos son los precios actualizados de entradas y conservadoras

Política de ingreso con conservadoras

Una de las tradiciones más arraigadas en Jesús María es la posibilidad de ingresar alimentos y bebidas propios. El costo del ticket de conservadora para esta edición es de $48.000. El mismo es válido para recipientes de hasta 34 litros de capacidad y se recuerda que, por estrictas normas de seguridad, no se permite el ingreso de envases de vidrio al predio.