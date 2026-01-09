“No es un ejemplo”: Xabi Alonso explotó contra Diego Simeone tras el cruce con Vinícius

El derbi de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid dejó mucho más que la clasificación del equipo blanco a la final. El foco de la escena se corrió rápidamente del resultado y se posó sobre el picante cruce entre Diego Simeone y Vinícius Júnior, que intercambiaron gestos y palabras durante varios pasajes del partido disputado en Arabia Saudita.
El entrenador argentino primero lanzó una advertencia que no pasó inadvertida: “Florentino Pérez te va a echar del Real Madrid”. Más tarde, ya en el segundo tiempo, volvió a provocar al delantero brasileño señalando a las tribunas que lo silbaban, en una escena que rápidamente se viralizó.
La situación no tardó en generar reacción del otro banco. Xabi Alonso, DT del Real Madrid, se acercó al campo de acción y le gritó “hablale a los tuyos” a Simeone, antes de expresar su malestar de manera pública tras el encuentro.
“Escuché lo que el 'Cholo' le dijo a 'Vini' y no me gustó. No se puede hablar así, no es un ejemplo de buen deportista. Hay cosas que cruzan los límites. No todo vale”, sostuvo Alonso en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 2-1 que clasificó al Merengue a la final frente al Barcelona.
Simeone eligió el silencio y minimizó el cruce
Consultado por los periodistas sobre el episodio, Simeone optó por bajarle el tono a la polémica. “No tengo nada que comentar. Lo que pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, se queda ahí”, respondió en primera instancia. Ante la insistencia y la mención puntual de sus frases, cerró con ironía: “No me acuerdo, tengo la memoria complicada”.