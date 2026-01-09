“No es un ejemplo”: Xabi Alonso explotó contra Diego Simeone tras el cruce con Vinícius

El derbi de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid dejó mucho más que la clasificación del equipo blanco a la final. El foco de la escena se corrió rápidamente del resultado y se posó sobre el picante cruce entre Diego Simeone y Vinícius Júnior, que intercambiaron gestos y palabras durante varios pasajes del partido disputado en Arabia Saudita.