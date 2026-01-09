Secciones
DeportesFútbol

“No es un ejemplo”: Xabi Alonso explotó contra Diego Simeone tras el cruce con Vinícius

El técnico del Real Madrid fue tajante al opinar sobre el cruce del DT argentino con el extremo brasileño en la Supercopa de España.

FUEGO CRUZADO. Un derbi caliente en la Supercopa de España. (Foto: Reuters). FUEGO CRUZADO. Un derbi caliente en la Supercopa de España. (Foto: Reuters).
Hace 2 Hs

El derbi de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid dejó mucho más que la clasificación del equipo blanco a la final. El foco de la escena se corrió rápidamente del resultado y se posó sobre el picante cruce entre Diego Simeone y Vinícius Júnior, que intercambiaron gestos y palabras durante varios pasajes del partido disputado en Arabia Saudita.

El entrenador argentino primero lanzó una advertencia que no pasó inadvertida: “Florentino Pérez te va a echar del Real Madrid”. Más tarde, ya en el segundo tiempo, volvió a provocar al delantero brasileño señalando a las tribunas que lo silbaban, en una escena que rápidamente se viralizó.

La situación no tardó en generar reacción del otro banco. Xabi Alonso, DT del Real Madrid, se acercó al campo de acción y le gritó “hablale a los tuyos” a Simeone, antes de expresar su malestar de manera pública tras el encuentro.

“Escuché lo que el 'Cholo' le dijo a 'Vini' y no me gustó. No se puede hablar así, no es un ejemplo de buen deportista. Hay cosas que cruzan los límites. No todo vale”, sostuvo Alonso en la conferencia de prensa posterior al triunfo por 2-1 que clasificó al Merengue a la final frente al Barcelona.

Simeone eligió el silencio y minimizó el cruce

Consultado por los periodistas sobre el episodio, Simeone optó por bajarle el tono a la polémica. “No tengo nada que comentar. Lo que pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, se queda ahí”, respondió en primera instancia. Ante la insistencia y la mención puntual de sus frases, cerró con ironía: “No me acuerdo, tengo la memoria complicada”.

Temas EspañaDiego SimeoneClub Atlético de MadridReal MadridArabia SaudíLiga de EspañaXabi AlonsoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
1

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
2

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín
3

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
4

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones
5

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos
6

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

Más Noticias
La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Trump canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela tras la liberación de presos políticos

Trump canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela tras la liberación de presos políticos

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

Vacaciones de verano: arrancó la temporada y Tafí del Valle va buscando su ritmo

Vacaciones de verano: arrancó la temporada y Tafí del Valle va buscando su ritmo

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Comentarios