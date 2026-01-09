Un concejal de Misiones, denunciado por acosar a dos menores: les ofreció un terreno a cambio de ir a tomar un helado

“No me importa si es concejal o no. Y aunque fuera contra una persona adulta, es algo grave. Acá mucho más, porque fue hacia menores de edad”, subrayó. También criticó que la única medida adoptada haya sido una restricción perimetral de 300 metros dispuesta por la Policía. “No tiene firma de un juez, solo del comisario. Y una perimetral por 300 metros, en un pueblo chico, esos 300 metros no sirven de nada”, afirmó. “Yo no estoy en condiciones de alquilar algo en otro lugar para poder llevar a mi hija, porque este señor hace lo que hace”, agregó.