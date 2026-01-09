Un concejal de Misiones, denunciado por acosar a dos menores: les ofreció un terreno a cambio de ir a tomar un helado

Un concejal de la localidad misionera de Olegario V. Andrade fue suspendido por tres meses de sus funciones luego de que se presentara una denuncia penal en su contra por el presunto acoso a dos adolescentes de 16 y 14 años. El funcionario, identificado como R. K., fue acusado de haberles ofrecido un terreno a cambio de ir a tomar un helado con él.
Según confirmó la Municipalidad de Andrade, la suspensión se resolvió tras la apertura del expediente judicial. La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 5 de la ciudad de Alem. Sin embargo, la familia de las menores cuestionó la falta de medidas de protección formales y más estrictas para resguardar a las adolescentes.
“No hubo ninguna medida de protección, solo algo que fue firmado por la Policía de acá, pero nada con la firma del juez”, denunció Sergio, el padre de las jóvenes, luego de haber radicado la denuncia en la comisaría local, dependiente de la Unidad Regional VI.
De acuerdo con lo informado por el medio local El Territorio, el episodio ocurrió el pasado 3 de enero, cuando las adolescentes se dirigían a comprar a una carnicería de la zona. En ese momento, el concejal las habría abordado y les habría dicho: “Están muy hermosas”. Tras ese primer contacto, les habría insistido para que fueran a tomar un helado, invitación que fue rechazada por la mayor de las dos.
“Les empezó a decir cosas, las invitó a ir a Cerro Azul a tomar un helado y hasta les ofreció un terreno. Les dijo que era concejal y futuro intendente”, relató el padre de las menores. Además, sostuvo que no habría sido la primera vez que el acusado realizaba comentarios de ese tipo, ya que se lo habrían cruzado en otras oportunidades. “Es un pueblo chiquito”, remarcó.
En ese sentido, Sergio reiteró la sensación de desprotección que atraviesa la familia y señaló que, en un primer momento, las autoridades se habrían negado a recibir la denuncia. “Primero no nos quisieron tomar la denuncia, hicieron solo una exposición. ¿Cómo van a hacer una exposición por algo así? Esto no es que se perdió una gallina, para mí es algo gravísimo”, cuestionó.
“No me importa si es concejal o no. Y aunque fuera contra una persona adulta, es algo grave. Acá mucho más, porque fue hacia menores de edad”, subrayó. También criticó que la única medida adoptada haya sido una restricción perimetral de 300 metros dispuesta por la Policía. “No tiene firma de un juez, solo del comisario. Y una perimetral por 300 metros, en un pueblo chico, esos 300 metros no sirven de nada”, afirmó. “Yo no estoy en condiciones de alquilar algo en otro lugar para poder llevar a mi hija, porque este señor hace lo que hace”, agregó.
Según relató, las adolescentes atraviesan una situación delicada desde el episodio. “Están acorraladas, no quieren salir”, explicó, y detalló que ambas comenzaron a recibir asistencia psicológica, aunque a través de un servicio privado, ya que -según indicó- las autoridades no les ofrecieron ningún tipo de contención.
“Uno podría hacer justicia por mano propia, pero no es el caso. Para eso está la Justicia”, sostuvo Sergio, al remarcar la indignación que generó el hecho en la familia. En esa línea, aseguró que su único objetivo es evitar que la situación se agrave. “Lo único que quiero es que esto no pase a mayores, ni con mis hijas ni con nadie”, expresó.
Hasta el momento, el concejal denunciado no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones. Según indicó El Territorio, al intentar contactarlo, el funcionario se limitó a señalar que la causa se encuentra bajo reserva y que la defensa aún no tuvo acceso al expediente judicial.