Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este viernes en Tucumán?

La “consciencia cómica” de La Quipi

El stand up regresa a las 22 a CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con la presencia de La Quipi. La comediante salteña trae su unipersonal “Consciencia cómica”, un viaje hilarante a través de la conexión consigo misma y con el universo, que expone las incoherencias que aparecen durante una búsqueda de sentido. “Si a vos tampoco te sale ser un ‘ser de luz’, este es un show para vos, en una noche inolvidable y llena de ocurrencias inesperadas”, anticipa una de las monologuistas más reconocidas de la región y pionera del género.