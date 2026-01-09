Secciones
Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este viernes en Tucumán?
Hace 42 Min

Stand up

La “consciencia cómica” de La Quipi

El stand up regresa a las 22 a CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), con la presencia de La Quipi. La comediante salteña trae su unipersonal “Consciencia cómica”, un viaje hilarante a través de la conexión consigo misma y con el universo, que expone las incoherencias que aparecen durante una búsqueda de sentido. “Si a vos tampoco te sale ser un ‘ser de luz’, este es un show para vos, en una noche inolvidable y llena de ocurrencias inesperadas”, anticipa una de las monologuistas más reconocidas de la región y pionera del género.

“Bordamos memoria”

Evento en Tafí Viejo

Esta tarde, desde las 18.30 y en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753) se realizará la actividad “Bordamos memoria”, en el marco de las actividades por los 50 años del golpe de Estado de 1976. La propuesta consiste en reunirse a bordar los nombres de tucumanos desaparecidos, en un acto colectivo de memoria.

Casa barrio

Ritmos norteños

El folclore del NOA es un habitante tradicional de Casa Barrio (9 de Julio 1.032), con música en vivo, pista de baile y patio al aire libre. Esta noche, desde las 22, la cartelera tendrá a Lourdes Ovejero, El Perfil y Camandonas como protagonistas. En ese espacio cultural, los sábados de este mes habrá talleres de cerámica con Aynara Burnichon, arte experimental con Flor Costello y guitarra con Brian Garzón.

Las Tacanas

Encuentro musical

Desde las 19, la estancia Las Tacanas de Tafí del Valle alojará “La senda del canto”, el encuentro folclórico de exponentes tucumanos de distintas generaciones con la intervención en vivo de Jorge Soraire, Noralía Villafañe, Santiago Cornet, Julio Cossio y el bandoneón de Víctor Juárez.

Julio Cossio. Julio Cossio.

Asfalto y cerro

Propuesta con invitados

En De Fierros Resto Pub de La Banda (sobre la ruta 325, a 500 metros del puente del río Tafí, en Tafí del Valle), continuará esta noche desde las 22 el ciclo Asfalto y Cerro, con la presencia como anfitriones de Leopoldo Deza, Eduardo Issa Osman, Alejandro Russo y Cucho Villagra, destinado a promover a artistas tucumanos. En esta segunda fecha, los invitados son Nancy Pedro, Yuca Córdoba, Gallego Estrada, Topo Bejarano y Mariana Rodríguez.

A dúo  

Recital en Caprice

Jorge Espinosa y Ramón Paredes continúan en Tucumán con su ciclo de recitales donde recorren el folclore, el bolero y el tango. Esta noche, el dúo se presentará en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), a partir de las 22.

Danza

Ballet Sol Naciente

A las 20, la explanada de la Casa Histórica (Congreso al 100) se llenará de tradición y folclore de la región con el espectáculo gratuito de danzas tradicionalistas a cargo del Ballet Sol Naciente, programados por la Dirección de Turismo Municipal de San Miguel de Tucumán, que repetirá mañana. El acceso es libre y gratuito, pero la propuesta se suspende por lluvia.

Alto de la lechuza

Una peña histórica

El cuarteto vocal tucumano Tawa presentará su nuevo repertorio junto con los temas más conocidos de su trayectoria esta noche, desde las 21, en su primera presentación en la histórica peña de El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre). La grilla la completarán Luz Molina, Yucumán, Benjamín Zamorano y Quebradeños.

Noche escondida

Expresiones jóvenes

Brenda Díaz Apestey, Matheo Alderete, Nuevos Senderos y Q’ Tono serán los artistas que hoy habitarán el escenario de La Escondida (Miguel Lillo 234, barrio del Abasto).

