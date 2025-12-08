Secciones
Jesús María 2026: esta es la grilla completa del festival día por día

El evento se desarrollará del 8 al 18 de enero de 2026.

Hace 1 Hs

La esperada edición número 60 del Festival de Jesús María ya tiene confirmada su programación oficial. El evento se desarrollará del 8 al 18 de enero de 2026, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes del país y celebrando seis décadas de tradición y música popular.

Tras un récord de asistencia en la edición anterior, la organización promete un despliegue artístico que combinará figuras consagradas con nuevos talentos del folklore y la música popular argentina. A continuación, el detalle de la grilla día por día.

Conocé la grilla completa

Jueves 8 de enero:

Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.

Viernes 9 de enero:

Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.

Sábado 10 de enero:

Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.

Domingo 11 de enero:

Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.

Lunes 12 de enero:

Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.

Martes 13 de enero:

Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.

Miércoles 14 de enero:

Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.

Jueves 15 de enero:

Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.

Viernes 16 de enero:

Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.

Domingo 18 de enero:

Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.

