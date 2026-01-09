Colalao del Valle abre la grilla de convocantes festivales en la provincia

Los grandes eventos musicales populares centrados en el folclore tienen noche de inicio en Tucumán. Entre hoy y el domingo se realizará en Colalao del Valle la 43° Fiesta Nacional del Antigal, una tradicional celebración que reunirá a destacados folcloristas de la región para reafirmar la identidad cultural y el desarrollo turístico de los Valles Calchaquíes, con la organización a cargo de la comuna local.