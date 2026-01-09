Colalao del Valle abre la grilla de convocantes festivales en la provincia

Los grandes eventos musicales populares centrados en el folclore tienen noche de inicio en Tucumán. Entre hoy y el domingo se realizará en Colalao del Valle la 43° Fiesta Nacional del Antigal, una tradicional celebración que reunirá a destacados folcloristas de la región para reafirmar la identidad cultural y el desarrollo turístico de los Valles Calchaquíes, con la organización a cargo de la comuna local.
La propuesta está pensada para rindir tributo a la memoria de los ancestros y pueblos originarios, como forma de poner en valor las raíces, junto con un aporte a la economía de la zona.
La cartelera se desplegará en el club Atlético Estudiantes. Esta noche será el turno de Las Voces de Orán, La Yunta (la formación de Julián Humarán y Gustavo Páez, que acaba de cumplir 25 años en el canto), Belén Herrera, Nerina Guantay, el dúo Achalay y Foldym, junto a los ballets Sentir en Danza y Raíz Calchaquí, entre otros músicos y bailarines.
Mañana, en tanto, el número central será el trío Destino San Javier, con la herencia tucumana que personifican Franco Favini, Bruno Ragone y Paolo Ragone. La agenda sabatina folclórica la completarán Iván Ruiz, Diableros Jujeños, Nahuel Heredia Paz y Sofi Salomón, con el agregado de Chiquino y sus Maravillas y el ballet El Antigal.
El cierre del domingo tendrá un desfile de agrupaciones gauchas tradicionalistas, topamientos, casamientos tradicionales y la elección de la Niña del Antigal. Por la parte musical estarán La Banda de Coki y Esencia Norteña. La actividad comenzará a las 13.
En tanto, el 23 se realizará en el club Juventud Unida de Tafí Viejo el festival Don Vargas, que tendrá al Chaqueño Palavecino como figura central del folclore, junto a Demi Carabajal, La Juntada y Luis Soria (entre otros). El día siguiente continuará este encuentro, pero dedicado al rock y con La Beriso como banda convocante.