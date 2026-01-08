Tafí del Valle, El Mollar, Amaicha y Colalao: qué hacer el fin de semana en los Valles Calchaquíes

En el segundo fin de semana de enero, cientos de familias y grupos de amigos buscarán llegar a los pueblos y ciudades de los Valles Calchaquíes para descansar. El Ente Tucumán Turismo compartió el calendario de actividades que se realizarán del jueves 8 al domingo 11 de enero para que los visitantes puedan disfrutar y, los que aún no decidieron si viajar o no, tengan un incentivo para llegar hasta los Valles Calchaquíes.
Según informó el presidente del Ente, Tafí del Valle ya cuenta con una capacidad hotelera ocupada del 75% y se espera que siga creciendo. Se trata de uno de los destinos más elegidos de Tucumán año a año. Pero en los Valles Calchaquíes hay más opciones que solo Tafí y por eso las comunas diseñaron y prepararon sus propias experiencias para recibir a los turistas.
Turismo: qué hacer el fin de semana en los Valles Calchaquíes
Amaicha del Valle
- Natación para niños. Lunes, miércoles y viernes hasta el 6 de febrero, de 10 a 13 en el Camping Tuntuna
- Hockey para niños. Lunes y jueves hasta el 5 de febrero, de 18 a 19 en el Anfiteatro Comunal
- Natación para adultos. Martes y jueves hasta el 5 de febrero de 12 a 13 en el Camping Tuntuna
- Taller de termofusión/medioambiente. Miércoles hasta el 4 de febrero de 11 a 12.30 en el Salón de la Comuna Rural
- Handball para niños. Lunes y jueves hasta el 5 de febrero de 19 a 21 en el Anfiteatro Comunal.
- Amaicha, tierra de producción. Sábado 10 de 11 a 22 en la Explanada Comunal
- Cuencos de ensueño. Cerámica. Todos los días de 9 a 21 con costo a voluntad. Duración del taller de una hora a dos horas y media. Consultas: 381 578 6026
- Museo Pachamama. Sábado de 9 a 18 y domingo de 9 a 13 en la ruta provincial 307, kilómetro 118. Entrada $5.000.
Colalao del Valle
- Fiesta Nacional del Antigal. Viernes 9 y sábado 10 desde las 21 y domingo 11 desde las 11.30 en la Cancha Club Estudiantes
Tafí del Valle
- Taller de cerámica del valle. Exposición, taller y venta de cerámica. Lunes a viernes de 9 a 13. Consultar: 381 543 3998
- Museo Jesuítico de La Banda. Viernes de 9 a 18 y sábados y domingos de 8 a 18.30 en avenida Gobernador José M. Silva 4137. Entrada general $3.000.
- Museo experiencia Estancia Los Cuartos. Visitas guiadas de lunes a domingo de 11 a 16 en avenida Miguel Critto. Entrada general $3.000. Consultas: 381 443 5800.
- Museo de Mitos y Leyendas Casa Duende. Todos los días de 10 a 13 y de 15 a 18. Entrada: $2.000. Consulta: 381 522 6341.
- Producción de faja lunar. Sábados 10 y 17 desde las 14. Duración aproximada de tres horas. Costo: $20.000. Consultas: 381 578 6760
El Mollar
- Museo Arqueológico a cielo abierto Los Menhires - Sábados de 9 a 19 y domingos de 9 a 13 en Las pircas y Los menhires. Entrada gratuita.
- Clases de yoga. Jueves a las 17 en el Museo Los Menhires.
- Clases de zumba kids. Jueves a las 18 en la plaza principal Justiniano Frías Silva.
- Clases de zumba. Jueves a las 19 en la plaza principal Justiniano Frías Silva.
- Taller de tejido con la artesana Nilda Cruz. Jueves y sábado a las 17 en el taller de Nilda Cruz. Consultas: 381 691 5034
- Sábado cultural (música y artistas locales) a las 16 en la plaza principal Justiniano Frías Silva.
- Muestra Voces de la Tierra: Hilados y canto. Sábado 10 a las 10 en el Museo Jesuítico de La Banda.
- Encuentro de Ballet "Raíz Calchaquí". Sábado 10 en el Complejo Democracia.