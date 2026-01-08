Tafí del Valle, El Mollar, Amaicha y Colalao: qué hacer el fin de semana en los Valles Calchaquíes

En el segundo fin de semana de enero, cientos de familias y grupos de amigos buscarán llegar a los pueblos y ciudades de los Valles Calchaquíes para descansar. El Ente Tucumán Turismo compartió el calendario de actividades que se realizarán del jueves 8 al domingo 11 de enero para que los visitantes puedan disfrutar y, los que aún no decidieron si viajar o no, tengan un incentivo para llegar hasta los Valles Calchaquíes.