Secciones
SociedadTurismo

Tafí del Valle, El Mollar, Amaicha y Colalao: qué hacer el fin de semana en los Valles Calchaquíes

Más allá de los paisajes, los Valles Calchaquíes proponen una agenda cargada de cultura, deporte y tradición. Conocé el cronograma completo de actividades en Amaicha, El Mollar, Colalao y Tafí del Valle para disfrutar a pleno este verano.

Tafí del Valle, El Mollar, Amaicha y Colalao: qué hacer el fin de semana en los Valles Calchaquíes Foto: Plataforma 10
Hace 9 Min

En el segundo fin de semana de enero, cientos de familias y grupos de amigos buscarán llegar a los pueblos y ciudades de los Valles Calchaquíes para descansar. El Ente Tucumán Turismo compartió el calendario de actividades que se realizarán del jueves 8 al domingo 11 de enero para que los visitantes puedan disfrutar y, los que aún no decidieron si viajar o no, tengan un incentivo para llegar hasta los Valles Calchaquíes.

Tras más de 40 años con acceso restringido, Lules recuperó su quebrada y apuesta al turismo sustentable

Tras más de 40 años con acceso restringido, Lules recuperó su quebrada y apuesta al turismo sustentable

Según informó el presidente del Ente, Tafí del Valle ya cuenta con una capacidad hotelera ocupada del 75% y se espera que siga creciendo. Se trata de uno de los destinos más elegidos de Tucumán año a año. Pero en los Valles Calchaquíes hay más opciones que solo Tafí y por eso las comunas diseñaron y prepararon sus propias experiencias para recibir a los turistas.

Turismo: qué hacer el fin de semana en los Valles Calchaquíes

Amaicha del Valle

- Natación para niños. Lunes, miércoles y viernes hasta el 6 de febrero, de 10 a 13 en el Camping Tuntuna

- Hockey para niños. Lunes y jueves hasta el 5 de febrero, de 18 a 19 en el Anfiteatro Comunal

- Natación para adultos. Martes y jueves hasta el 5 de febrero de 12 a 13 en el Camping Tuntuna

- Taller de termofusión/medioambiente. Miércoles hasta el 4 de febrero de 11 a 12.30 en el Salón de la Comuna Rural

- Handball para niños. Lunes y jueves hasta el 5 de febrero de 19 a 21 en el Anfiteatro Comunal.

- Amaicha, tierra de producción. Sábado 10 de 11 a 22 en la Explanada Comunal

- Cuencos de ensueño. Cerámica. Todos los días de 9 a 21 con costo a voluntad. Duración del taller de una hora a dos horas y media. Consultas: 381 578 6026

- Museo Pachamama. Sábado de 9 a 18 y domingo de 9 a 13 en la ruta provincial 307, kilómetro 118. Entrada $5.000.

Colalao del Valle

- Fiesta Nacional del Antigal. Viernes 9 y sábado 10 desde las 21 y domingo 11 desde las 11.30 en la Cancha Club Estudiantes

Tafí del Valle

- Taller de cerámica del valle. Exposición, taller y venta de cerámica. Lunes a viernes de 9 a 13. Consultar: 381 543 3998

- Museo Jesuítico de La Banda. Viernes de 9 a 18 y sábados y domingos de 8 a 18.30 en avenida Gobernador José M. Silva 4137. Entrada general $3.000.

- Museo experiencia Estancia Los Cuartos. Visitas guiadas de lunes a domingo de 11 a 16 en avenida Miguel Critto. Entrada general $3.000. Consultas: 381 443 5800.

- Museo de Mitos y Leyendas Casa Duende. Todos los días de 10 a 13 y de 15 a 18. Entrada: $2.000. Consulta: 381 522 6341.

- Producción de faja lunar. Sábados 10 y 17 desde las 14. Duración aproximada de tres horas. Costo: $20.000. Consultas: 381 578 6760

El Mollar

- Museo Arqueológico a cielo abierto Los Menhires - Sábados de 9 a 19 y domingos de 9 a 13 en Las pircas y Los menhires. Entrada gratuita.

- Clases de yoga. Jueves a las 17 en el Museo Los Menhires.

- Clases de zumba kids. Jueves a las 18 en la plaza principal Justiniano Frías Silva.

- Clases de zumba. Jueves a las 19 en la plaza principal Justiniano Frías Silva.

- Taller de tejido con la artesana Nilda Cruz. Jueves y sábado a las 17 en el taller de Nilda Cruz. Consultas: 381 691 5034

- Sábado cultural (música y artistas locales) a las 16 en la plaza principal Justiniano Frías Silva.

- Muestra Voces de la Tierra: Hilados y canto. Sábado 10 a las 10 en el Museo Jesuítico de La Banda.

- Encuentro de Ballet "Raíz Calchaquí". Sábado 10 en el Complejo Democracia.

Temas TucumánEnte Tucumán Turismo Tafí del ValleEl MollarAmaicha del ValleColalao del ValleVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones soñadas: cuánto cuesta y dónde se puede alquilar un motorhome en Argentina

Vacaciones soñadas: cuánto cuesta y dónde se puede alquilar un motorhome en Argentina

San Javier, el destino ideal para escapar del calor: horarios y costo de pasajes en colectivo

San Javier, el destino ideal para escapar del calor: horarios y costo de pasajes en colectivo

Turismo nómade: cómo es la Ruta del Motorhome en Córdoba y cuáles son sus 10 paradas clave

Turismo nómade: cómo es la Ruta del Motorhome en Córdoba y cuáles son sus 10 paradas clave

Vacaciones 2026: montañas, buen clima y ríos paradisíacos muy cerca de Tucumán

Vacaciones 2026: montañas, buen clima y ríos paradisíacos muy cerca de Tucumán

Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

Lo más popular
Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
1

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
2

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
3

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias
4

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?
5

La depresión puede afectar al 5% de los adolescentes: ¿cuáles son los síntomas de alarma?

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido
6

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

Más Noticias
Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Comentarios