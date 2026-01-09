Recitales de artistas tucumanos desde la mañana a la noche

En primer turno se proyectará el filme “Good Boy”, una película de terror dirigida por Ben Leonberg y protagonizada por Shane Jensen, sobre un hombre que se muda a una nueva casa donde fuerzas sobrenaturales acechan en las sombra y su perro acude al rescate; y luego la española “Sirât” (de Oliver Laxe), nominada a los Globo de Oro y al Oscar como mejor producción internacional y mejor sonido, sobre la búsqueda de un padre de su hija, perdida en una rave en el Sahara. La noche la cerrará el show en vivo de Lucas y el Fin del Mundo.