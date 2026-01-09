Recitales de artistas tucumanos desde la mañana a la noche

La música tucumana tiene presencia durante todo el día en distintos espacios de la provincia. Gabriela Agüero impulsará “una propuesta diurna” distinta y variada (como la define) cuando desde las 10.30 presente su recital “Café al piano” en el bar Papaya (Balcarce 527), y así terminar antes del mediodía.
A las 19, en La Vecindad (Las Piedras y Libertad) se reiniciará el Ciudadela Cine Club con entrada libre en el especial “Colonia de vacaciones: cine & musiquita”, con una triple y atractiva propuesta.
En primer turno se proyectará el filme “Good Boy”, una película de terror dirigida por Ben Leonberg y protagonizada por Shane Jensen, sobre un hombre que se muda a una nueva casa donde fuerzas sobrenaturales acechan en las sombra y su perro acude al rescate; y luego la española “Sirât” (de Oliver Laxe), nominada a los Globo de Oro y al Oscar como mejor producción internacional y mejor sonido, sobre la búsqueda de un padre de su hija, perdida en una rave en el Sahara. La noche la cerrará el show en vivo de Lucas y el Fin del Mundo.
Avanzada la noche, Luis Lobo llegará a las 22 a Veracruz Bar (avenida Soldati 684) con su repertorio de covers.
A la misma hora, en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) concluirá el Festival de Caballo Furioso con un set de Rubén Pott, el show Boutique en vivo y la participación de una banda sorpresa.
En el campo de lo melódico bailable, los Hermanos Boscarino (Marcelo, Alejandro y Carolina) actuarán desde las 22 en Lo de la Paliza (Laprida 181), que durante todo este mes tendrá su agenda artística a mitad de precio en derecho de espectáculo.
A su vez, quienes estén en la terraza de Mancora Cervecería (Congreso 176) serán testigos de la despedida del saxofonista José Casen de Tucumán, para retornar a Suecia, donde está radicado hace décadas. A las 22.30 dará su último recital de jazz junto a Rony López, Alan Fernández y Javier Podazza.
En El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) sonará el rock tucumano con la actuación de la banda Overdrive.
Desde las 23, en Pangea Bar Sin Patrón (Laprida 289) habrá una edición de verano del Karaoke Nigth que tiene a Armando Tríos y a Ginger Hot como sus particulares anfitriones humorísticos.
Con Dj´s
La fiesta se hará presente una vez más en Santos Discépolo (La Rioja 219) con “Santo perreo” que tendrá la selección musical del Dj Juan Regner, mientras que Pipo Albano (ambos son los nuevos gestores de ese espacio cultural) animará la competencia, con entrada libre.
La música electrónica, en tanto, dominará la propuesta del Restó Boris (San Juan 1.131), con la musicalización a cargo de los Dj’s Gerard G, Luz Alaniz y Thomas J.
San Pedro de Colalao
Por aparte, en el terreno del teatro, esta noche a las 21.30 y en el Teatro del Pueblo de San Pedro de Colalao comenzará una nueva temporada de funciones.
El inicio será con el Elenco Estable de la comuna, que presentará la obra “Asuntos pendientes”, una comedia para divertirse y reflexionar dirigida por Sofía Paris.