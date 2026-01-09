Vacaciones de verano: arrancó la temporada y Tafí del Valle va buscando su ritmo

Con más de 16 años de experiencia en el rubro y cinco desde la apertura de este local, Pereira remarca que el visitante de enero no es el único sostén del año. “Durante el año trabajamos mucho con los micros que vienen de Termas, así que hay movimiento casi todo el año”, explica. Sin embargo, insiste en que Tafí perdió propuestas que antes atraían visitantes: “Antes se hacían fogatas en la plaza, había muchas actividades. Eso ahora ha decaído. No hay un impulso del municipio”, indica.