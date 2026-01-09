Cartas de lectores: “Arreglar la casa propia”

Es encomiable la idea de pensar en el futuro, mas el presente adquiere relevancia en función de los ciudadanos que abonan sus impuestos para disponer de una ciudad en las mejores condiciones posibles. Es de suponer que las actualidades autoridades auscultaron con amplitud los servicios indispensables y detectaron falencias en base a las cuales elaboraron proyectos. Pero han pasado varios meses sin que se noten esos mejoramientos en varios aspectos. Las veredas siguen con las deficiencias de construcción que generan, según estadísticas, el 27% de cirugías óseas por accidentes. Son veredas que no están al mismo nivel, con muchas losetas desprendidas. Curiosamente, esos desperfectos son notorios en las inmediaciones de las edificaciones nuevas, lo que denota una ausencia de revisión por parte de las dependencias municipales. En tanto, no hay un seguimiento riguroso del sistema vehicular. Muchos choferes muestran deficiencias de conducción, que evidencian un marcado analfabetismo por la incomprensión del reglamente en base al que obtuvieron la correspondiente licencia. En el anunciado proyecto de planeamiento urbano se requiere revisar la plenitud de los dispositivos legales y realizar un compendio que sea conocido y aprendido por todo el personal municipal. Esto permitiría el mejoramiento del área comprendida por las “cuatro avenidas”, que sirva de ejemplo a todo el ámbito jurisdiccional. Hay barrios creados hace varias décadas que lucen casi abandonados. En otras palabras, es menester “arreglar la casa propia” para luego proyectarse al resto del vecindario.