Tres décadas de deuda con la Constitución Nacional

Una de las innovaciones más notorias de la Constitución del 94 fue la creación de la figura del Jefe de Gabinete. Su origen remite a los Primeros Ministros de los regímenes parlamentarios europeos, y fue propuesto por Alfonsín para relativizar la hiperpersonalista figura presidencial. Asimismo, como ese cargo debe presentar informes periódicos en el Congreso, tiene un inédito control parlamentario y se transforma en el único funcionario que debe pasar en forma obligatoria por el recinto sin ser citado especialmente. La idea de fondo que inspiró esta figura era resguardar al mandatario y que oficie de un eventual fusible que salte en caso de crisis con otras fuerzas políticas. En la práctica, ha funcionado más puertas adentro que hacia afuera para superar peleas intestinas.