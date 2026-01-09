Estados Unidos se retira de 66 organizaciones internacionales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum presidencial con el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, anunció la Casa Blanca.
Estas organizaciones internacionales, entre las cuales 31 son entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “ya no favorecen los intereses estadounidenses”, indicó la Casa Blanca en una breve declaración difundida a través de las redes sociales. Entre las organizaciones más importantes se encuentran la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático y la Alianza de Civilizaciones. La postura fue más enfática en otro párrafo del documento, en el que se justifica que la decisión se tomó porque esas entidades “ya no sirven a los intereses estadounidenses” y promueven “agendas ineficaces u hostiles”.
Según el memorándum, muchas de las organizaciones señaladas están relacionadas con la ONU y son órganos consultivos que trabajan en clima, desarrollo, igualdad de género y conflictos, ámbitos que la administración Trump ha desestimado repetidamente por considerar que promueven agendas “globalistas” o woke, denominación que se le ha dado a las demandas identitarias de sectores progesistas en Estados Unidos.
En el comunicado, la Casa Blanca precisa que las organizaciones que abandona promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”.
La mayor parte de dichas organizaciones son comisiones y paneles asesores que se centran en el clima, la migración, los derechos laborales y otros asuntos que la Administración de Trump considera que intentan promover la diversidad y la igualdad en perjuicio del mérito.
El Gobierno estadounidense también se retira del Foro Global Central contra el Terrorismo, el Partenariado para la Cooperación Atlántica y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “lamenta el anuncio de la Casa Blanca sobre la decisión de Estados Unidos de retirarse de varias organizaciones de las Naciones Unidas”, declaró a la prensa Stéphane Dujarric, quien aseguró que estas seguirán “cumpliendo sus mandatos con determinación”.
“Ya sea en materia de clima, protección de los niños contra la violencia o cuestiones de género, seguimos trabajando con determinación”, insistió el portavoz.