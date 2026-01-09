Estados Unidos se retira de 66 organizaciones internacionales

Estas organizaciones internacionales, entre las cuales 31 son entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “ya no favorecen los intereses estadounidenses”, indicó la Casa Blanca en una breve declaración difundida a través de las redes sociales. Entre las organizaciones más importantes se encuentran la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático y la Alianza de Civilizaciones. La postura fue más enfática en otro párrafo del documento, en el que se justifica que la decisión se tomó porque esas entidades “ya no sirven a los intereses estadounidenses” y promueven “agendas ineficaces u hostiles”.