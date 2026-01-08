Secciones
Vargas Aignasse le respondió a Catalán y defendió el presupuesto de la Legislatura

El legislador tucumano tildó de "falsas y malintencionadas" las críticas de La Libertad Avanza.

08 Enero 2026

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse le respondió al presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, quien había hecho una durísima crítica contra el funcionamiento del parlamento, al que acusó de estar completamente desconectada de la realidad que viven los tucumanos.

"A Lisandro Catalán debería darle vergüenza opinar livianamente sobre Tucumán. Él y sus diputados desaparecieron de la provincia apenas terminó la elección: no volvieron con proyectos, no presentaron propuestas, no gestionaron soluciones concretas para los problemas reales de los tucumanos. Solo reaparecen con declaraciones en los medios, con críticas sin ideas ni compromiso con la provincia", dijo Vargas Aignasse y agregó: "Es falso y malintencionado afirmar que la Legislatura de Tucumán sea una “agencia de empleo”. La Legislatura es un poder del Estado, con sistema unicameral, y su funcionamiento representa apenas el 3,4 % del presupuesto total de la Provincia. Dicho de otro modo, de cada 100 pesos que ejecuta Tucumán, solo $3,4 corresponden al Poder Legislativo, uno de los tres pilares del sistema democrático. Negar o deslegitimar su rol es desconocer el funcionamiento básico del Estado de Derecho".

Asimismo, el legislador comentó que "conviene recordarle a Catalán que el actual diputado nacional Federico Pelli, quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en Tucumán, se desempeñó durante más de cuatro años como asesor en la Legislatura provincial. Conoce de primera mano el trabajo técnico, legislativo y político que allí se realiza y el mérito con el que se accede a cumplir funciones en ese ámbito. O acaso, siguiendo la lógica de Catalán, ¿también Federico Pelli debería ser considerado un “ñoqui” por haber trabajado en el parlamento tucumano?"

"Los tucumanos seguimos esperando que Catalán explique y muestre su desempeño como director de YPF, cargo por el cual percibe alrededor de $140 millones, sin que hasta el momento se conozca una sola gestión concreta, acción relevante o beneficio tangible para Tucumán. Esa sí es una discusión seria sobre el uso de los recursos públicos", añadió.

También dijo que "si realmente le importara Tucumán, debería preocuparse por gestionar ante la Nación los casi $220.000 millones que se le adeudan a la Provincia, fondos que permitirían continuar invirtiendo en obra pública, seguridad y servicios esenciales para los tucumanos. Eso es defender a Tucumán, no repetir consignas de ajuste desde un escritorio en Buenos Aires".

"Catalán elige el peor camino para intentar instalarse políticamente: la descalificación, la mentira y la violencia discursiva. Los tucumanos saben que no representa nada nuevo, que fue funcionario durante muchos años en gobiernos kirchneristas y que hoy intenta reciclarse con discursos que no se sostienen en los hechos", sentenció.

