Vargas Aignasse le respondió a Catalán y defendió el presupuesto de la Legislatura

"A Lisandro Catalán debería darle vergüenza opinar livianamente sobre Tucumán. Él y sus diputados desaparecieron de la provincia apenas terminó la elección: no volvieron con proyectos, no presentaron propuestas, no gestionaron soluciones concretas para los problemas reales de los tucumanos. Solo reaparecen con declaraciones en los medios, con críticas sin ideas ni compromiso con la provincia", dijo Vargas Aignasse y agregó: "Es falso y malintencionado afirmar que la Legislatura de Tucumán sea una “agencia de empleo”. La Legislatura es un poder del Estado, con sistema unicameral, y su funcionamiento representa apenas el 3,4 % del presupuesto total de la Provincia. Dicho de otro modo, de cada 100 pesos que ejecuta Tucumán, solo $3,4 corresponden al Poder Legislativo, uno de los tres pilares del sistema democrático. Negar o deslegitimar su rol es desconocer el funcionamiento básico del Estado de Derecho".