Dólar hoy: el oficial cerró estable y el "blue" marcó el valor más bajo en tres semanas

El BCRA informó que el dólar al público en las entidades financieras promedió $1.431,87 para la compra y $1.482,66 para la venta.

El dólar oficial operó estable este jueves y cerró a $1.485 para la venta y a $1.435 para la compra en las pizarras del Banco Nación. En tanto, el dólar mayorista registró una suba de $4 y finalizó la jornada en $1.464.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el dólar al público en las entidades financieras promedió $1.431,87 para la compra y $1.482,66 para la venta. En el marco del régimen de bandas cambiarias, que desde este año se actualiza en base a la inflación, el límite superior se ubicó en $1.536,35. De este modo, el tipo de cambio oficial quedó a $72,35 por debajo de ese techo.

Las cotizaciones financieras se movieron casi sin variaciones. El dólar MEP operó a $1.497, mientras que el Contado con Liquidación (CCL)  se negoció a $1.535, con una brecha de $71 respecto del oficial, muy cerca del límite máximo establecido por las bandas cambiarias.

En el mercado informal, el dólar "blue" retrocedió cinco unidades y cerró a $1.510 para la venta. La divisa paralela volvió así a su valor más bajo desde el 23 de diciembre y acumula en el primer tramo de enero una baja de $20. 

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los "gurúes" de la City

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado a finales de diciembre de 2025, el cual confirma que el sector privado espera un dólar tranquilo para la primera mitad del año.

El informe, que condensa las proyecciones de 44 participantes (entre consultoras, bancos y centros de investigación), arroja un dato clave para el bolsillo y la planificación financiera: el tipo de cambio oficial esperado para fines de enero es de $1.484. Esta cifra implicaría un alza mensual del 2,5%, alineada con el ajuste previsto para el techo de la banda cambiaria.

La proyección a mediano plazo marca una tendencia clara: el atraso cambiario relativo. Los analistas calculan que, para los primeros seis meses de 2026, el avance de la divisa será del 10,9%, ubicando la cotización en $1.605 hacia junio.

El dato relevante es que, según las estimaciones privadas, hacia mayo y junio los aumentos del "billete verde" comenzarían a correr por debajo de la inflación.

En materia de precios, el REM mostró un matiz. Si bien los analistas realizaron un leve ajuste alcista en los niveles esperados de inflación respecto a encuestas anteriores, sostuvieron el pronóstico de fondo: los aumentos de precios irán cediendo paulatinamente de acá a mitad de año.

