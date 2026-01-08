Dólar hoy: el oficial cerró estable y el "blue" marcó el valor más bajo en tres semanas

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el dólar al público en las entidades financieras promedió $1.431,87 para la compra y $1.482,66 para la venta. En el marco del régimen de bandas cambiarias, que desde este año se actualiza en base a la inflación, el límite superior se ubicó en $1.536,35. De este modo, el tipo de cambio oficial quedó a $72,35 por debajo de ese techo.