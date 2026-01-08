El fuerte cruce entre Diego Simeone y Vinicius marcó la victoria de Real Madrid ante Atlético

La semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid tuvo fútbol de alto vuelo, un desenlace ajustado y un episodio que terminó robándose buena parte de la escena. El triunfo 2-1 del equipo blanco en Arabia Saudita le aseguró un nuevo clásico ante Barcelona en la final, pero el foco también quedó puesto en los cruces verbales entre Diego Simeone y Vinicius Junior, que elevaron la temperatura de un duelo ya intenso por naturaleza.
El partido se abrió de manera fulminante. Apenas iniciado el encuentro, Federico Valverde sorprendió con un tiro libre potente y lejano que se metió junto al palo y descolocó a Jan Oblak. Ese gol tempranero condicionó el desarrollo. Real Madrid tomó la iniciativa y manejó los tiempos, mientras el Atlético intentó acomodarse sin perder orden.
En el complemento, el equipo dirigido por Xabi Alonso amplió la ventaja. Rodrygo ganó en velocidad y definió en el mano a mano para el 2-0, cuando el “Colchonero” empezaba a animarse un poco más. La respuesta llegó rápido. Alexander Sørloth descontó tras un centro preciso de Giuliano Simeone, lo que reactivó el tramo final y empujó al Atlético a buscar el empate hasta el último minuto.
En ese contexto de puro nerviosismo apareció el episodio que luego dominaría la conversación. Durante el primer tiempo, Vinicius pasó cerca del banco rojiblanco y Simeone lo cruzó con una frase que no pasó inadvertida y que quedó registrada por las cámaras: le insinuó que Florentino Pérez iba a prescindir de él. Más tarde, cuando el brasileño fue reemplazado, el entrenador argentino volvió a provocarlo, señalándole a la tribuna y preguntándole si escuchaba los silbidos. Esta vez hubo respuesta del delantero, intervención del cuerpo técnico del Real y un tumulto que obligó a separar.
Tras el encuentro, Simeone eligió restarle importancia al asunto y evitó profundizar, fiel a su estilo. Distinta fue la postura de Alonso, que se mostró crítico con lo ocurrido y remarcó que existen límites en la manera de dirigirse a los rivales dentro del campo.
Más allá de la polémica, el resultado dejó a Real Madrid como finalista. Sin Kylian Mbappé, ausente por lesión, el conjunto blanco sostuvo su ventaja y cerró el pase al partido decisivo. En el Atlético, Julián Álvarez fue titular, mientras que Nahuel Molina y Thiago Almada sumaron minutos desde el banco. Sobre el final, también ingresó Franco Mastantuono para el Real.
La Supercopa de España ya tiene su definición. El domingo, nuevamente en el King Abdullah Sports City, habrá clásico ante Barcelona.