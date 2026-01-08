El fuerte cruce entre Diego Simeone y Vinicius marcó la victoria de Real Madrid ante Atlético

En ese contexto de puro nerviosismo apareció el episodio que luego dominaría la conversación. Durante el primer tiempo, Vinicius pasó cerca del banco rojiblanco y Simeone lo cruzó con una frase que no pasó inadvertida y que quedó registrada por las cámaras: le insinuó que Florentino Pérez iba a prescindir de él. Más tarde, cuando el brasileño fue reemplazado, el entrenador argentino volvió a provocarlo, señalándole a la tribuna y preguntándole si escuchaba los silbidos. Esta vez hubo respuesta del delantero, intervención del cuerpo técnico del Real y un tumulto que obligó a separar.