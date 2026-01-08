Atlético Tucumán empezó a mostrar la idea de Hugo Colace: el primer "11", los refuerzos y un anticipo de lo que viene

El formato elegido no fue casual. Dos equipos, dos tiempos de 35 minutos y una convivencia permanente entre jugadores que ya venían siendo parte del plantel y refuerzos recién llegados. Un escenario que funcionó como un adelanto de lo que podría verse tanto en la Serie Río de la Plata, donde el “Decano” tendrá sus primeros compromisos internacionales del año, como en el inicio del torneo Apertura, que lo pondrá frente a frente con Independiente Rivadavia el 23 de enero, en Mendoza.