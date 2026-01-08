Secciones
Atlético Tucumán empezó a mostrar la idea de Hugo Colace: el primer "11", los refuerzos y un anticipo de lo que viene

La práctica de fútbol ante la reserva funcionó como el primer ensayo formal del año con nuevos nombres y roles que empiezan a acomodarse pensando en la gira por Uruguay y el estreno del Apertura en Mendoza.

PREPARATIVOS. Atlético Tucumán realizó una práctica de fútbol en la pretemporada, con participación de refuerzos y jugadores del plantel que se perfilan para el inicio de la temporada. Prensa AT
Hace 2 Hs

La pretemporada suele ofrecer ensayos que muchas veces se diluyen con el correr de los días. Aun así, algunos entrenamientos pesan distinto. El de este jueves fue uno de ellos para Atlético Tucumán. Por primera vez en el año, Hugo Colace armó un equipo definido en una práctica formal de fútbol ante la reserva, con nombres, funciones y una estructura que empieza a marcar el pulso del arranque de temporada.

El formato elegido no fue casual. Dos equipos, dos tiempos de 35 minutos y una convivencia permanente entre jugadores que ya venían siendo parte del plantel y refuerzos recién llegados. Un escenario que funcionó como un adelanto de lo que podría verse tanto en la Serie Río de la Plata, donde el “Decano” tendrá sus primeros compromisos internacionales del año, como en el inicio del torneo Apertura, que lo pondrá frente a frente con Independiente Rivadavia el 23 de enero, en Mendoza.

En ese primer equipo que paró Colace estuvieron Luis Ingolotti en el arco; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari e Ignacio Galván en el fondo; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez y Nicolás Laméndola en la mitad de la cancha; y Ramiro Ruiz Rodríguez junto a Leandro Díaz en ataque. Esos 11 nombres, de sostenerse, apenas modificarían dos piezas respecto de la temporada pasada: Ingolotti ocuparía el lugar que dejó Matías Mansilla y Di Plácido ingresaría por Damián Martínez.

El ensayo también dejó espacio para movimientos internos. En ese primer bloque ingresó Manuel Brondo, que reemplazó a Díaz. Su aparición resultó significativa ya que todavía no fue presentado oficialmente, pero ya se entrena con el grupo principal, un gesto que lo posiciona dentro de la consideración inmediata del cuerpo técnico. Además, Lautaro Godoy entró por Sánchez, en una de las dos variantes que realizó Colace durante ese tramo inicial.

El segundo equipo que hizo fútbol con la reserva también aportó elementos para seguir de cerca. Allí estuvieron Tomás Durso, quien regresó al club tras seis meses en Unión; Gabriel Compagnucci, Juan Pablo Posse, Luciano Vallejo, Juan Infante, Ezequiel Godoy, Leonel Vega, Lucas Román, Martín Benítez, Carlos Abeldaño y Martín Ortega. En ese grupo, Ramiro González ingresó por Compagnucci y Facundo Pimienta lo hizo por Benítez, en un reparto de minutos que permitió observar alternativas y variantes dentro del plantel.

La práctica también ayudó a empezar a ordenar la logística del viaje. Serán 28 los futbolistas que partirán el sábado rumbo a Uruguay. Los dos equipos que jugaron, más los ingresos realizados durante el entrenamiento, suman 25 jugadores. A ellos se agregarían Franco Nicola, Maximiliano Villa y Ezequiel Ham, que también integrarían la delegación. La lista definitiva se conocerá este viernes, cuando el club la haga oficial. Los refuerzos que aún puedan llegar se incorporarán directamente en Capital Federal o ya en suelo uruguayo.

Mientras tanto, el calendario avanza. La Serie Río de la Plata aparecerá como la primera estación para ajustar detalles y acumular minutos, pero el foco está puesto un poco más adelante. El debut ante Independiente Rivadavia será un gran compromiso ya que la "Lepra" mendocina llega con el impulso de haber conquistado la Copa Argentina y jugará en casa, un contexto que eleva la exigencia desde el arranque.

De esta manera, el entrenamiento de este jueves dejó de ser una práctica más. Fue el primer bosquejo concreto del Atlético que empieza a tomar forma bajo la conducción de Colace, con una base que se sostiene y decisiones que empiezan a marcar el camino del inicio de la temporada.

