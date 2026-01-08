España confirmó que cinco españoles se encuentran entre los excarcelados en Venezuela

El Gobierno de España celebró este jueves la liberación en Caracas de cinco ciudadanos españoles, entre ellos una persona con doble nacionalidad, quienes se preparan para regresar a España con asistencia de la embajada española en Venezuela.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores destacó que el ministro José Manuel Albares pudo hablar personalmente con cada uno de ellos y trasladó su alegría a los liberados, sus familiares y amigos.
La excarcelación forma parte de un “número importante” de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, anunciada por el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sin especificar la cantidad de personas beneficiadas.
Se trata de las primeras liberaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la captura del mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos.
Rodríguez destacó que la medida busca favorecer la convivencia pacífica y se está ejecutando “desde este mismo momento”. Asimismo, agradeció la colaboración de actores internacionales que respondieron al llamado de la presidenta interina, entre ellos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ex mandatario del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
La noticia generó reacciones positivas entre defensores de los derechos de los detenidos, quienes señalaron que algunos de los excarcelados, incluidos extranjeros, ya se encuentran en camino hacia la libertad.
El Gobierno español valoró la decisión como un paso positivo en la nueva etapa que atraviesa Venezuela, destacando las relaciones fraternales que mantiene con el pueblo venezolano.