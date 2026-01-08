España confirmó que cinco españoles se encuentran entre los excarcelados en Venezuela

Rodríguez destacó que la medida busca favorecer la convivencia pacífica y se está ejecutando “desde este mismo momento”. Asimismo, agradeció la colaboración de actores internacionales que respondieron al llamado de la presidenta interina, entre ellos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ex mandatario del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.