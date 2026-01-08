Estados Unidos comienza a planificar la reapertura de su embajada en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos iniciará los preparativos para la reapertura de su embajada en Venezuela, una decisión que se encuentra en etapa preliminar y que refleja un posible cambio en la política exterior tras años de ruptura diplomática entre ambos países. Así lo confirmó el presidente Donald Trump a periodistas, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva ni se ha fijado una fecha oficial para el restablecimiento de la misión en Caracas.