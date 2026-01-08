Secciones
Estados Unidos comienza a planificar la reapertura de su embajada en Venezuela

El presidente Donald Trump confirmó que su administración evalúa restablecer la misión diplomática en Caracas, tras más de seis años sin embajada en el país.

Hace 1 Hs

El gobierno de Estados Unidos iniciará los preparativos para la reapertura de su embajada en Venezuela, una decisión que se encuentra en etapa preliminar y que refleja un posible cambio en la política exterior tras años de ruptura diplomática entre ambos países. Así lo confirmó el presidente Donald Trump a periodistas, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva ni se ha fijado una fecha oficial para el restablecimiento de la misión en Caracas.

La embajada en Venezuela está cerrada desde 2019, cuando la administración estadounidense de aquel entonces reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo y declaró ilegítima la reelección de Nicolás Maduro en 2018. A partir de entonces, Estados Unidos suspendió sus operaciones diplomáticas en Caracas y trasladó la gestión de asuntos relacionados con Venezuela a la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia.

Trump indicó que “están pensando” en reabrir la embajada cuando fue consultado por Bloomberg Línea a bordo del Air Force One, aunque subrayó que los planes se encuentran en una fase inicial y requieren deliberaciones adicionales. Personas familiarizadas con la planificación, que pidieron no ser identificadas debido a la naturaleza privada de las conversaciones, señalaron que el trabajo está avanzando pero que no se ha tomado ninguna decisión concreta.

Desde el Departamento de Estado estadounidense declinaron hacer comentarios oficiales sobre el proceso, pero múltiples fuentes señalaron que se han estado realizando gestiones técnicas y logísticas para que el personal diplomático pueda regresar a Caracas en cuanto se confirme la orden presidencial.

