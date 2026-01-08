Secciones
Juan Orellana dejó San Martín de Tucumán y fue oficializado como refuerzo de otro club de la Primera Nacional

El defensor tucumano continuará su carrera en Ferro, a préstamo y con opción de compra, tras cerrarse una negociación que se venía gestando desde hace varios días y que se inscribe en la reestructuración del plantel para la nueva temporada.

NUEVO DESTINO. Orellana se despidió de San Martín y continuará su carrera en Ferro, donde buscará sumar continuidad en la Primera Nacional. NUEVO DESTINO. Orellana se despidió de San Martín y continuará su carrera en Ferro, donde buscará sumar continuidad en la Primera Nacional. Prensa CASM
Tal como adelantó LA GACETA en los últimos días, el movimiento quedó confirmado. Juan Orellana dejó San Martín de Tucumán y continuará su carrera en Ferro Carril Oeste. El club de Caballito lo anunció a través de sus redes sociales y dio a conocer los detalles de la operación.

El defensor central, de 28 años, llega a préstamo desde el “Santo” y firmó contrato hasta diciembre de 2026, con una opción de compra. “Juan Ginés Orellana es nuevo jugador de Ferro”, publicó la institución porteña para oficializar su incorporación y darle la bienvenida.

La salida del zaguero se enmarca en la reconfiguración del plantel que atraviesa San Martín bajo la conducción de Andrés Yllana. En ese contexto, Orellana aparecía desde hace semanas como uno de los nombres con mayores chances de emigrar, en una negociación que avanzó en paralelo y terminó resolviéndose en los términos previstos.

Oriundo de Taruca Pampa y surgido de las inferiores del club, Orellana acumuló 102 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca y marcó tres goles. Debutó profesionalmente en marzo de 2019 frente a Agropecuario por la Copa Argentina y, apenas cuatro días después, tuvo sus primeros minutos en la Superliga ante Huracán.

Durante la temporada 2024 fue uno de los titulares del equipo dirigido por Diego Flores, aunque en el tramo final perdió continuidad a partir de la consolidación de Guillermo Rodríguez. En diálogo con la dirigencia, el defensor expresó su identificación con el club del que es hincha y su deseo de lograr algo importante, pero también reconoció que necesitaba un cambio de aire para volver a tener protagonismo.

En Ferro lo consideran un defensor confiable, con presencia física y conocimiento de la categoría, mientras que para San Martín la cesión permite mantener el vínculo contractual y resguardar los derechos económicos del jugador. Así, se cierra un ciclo y se abre una nueva etapa para Orellana, que buscará continuidad en Caballito.

Temas TucumánBuenos AiresPrimera NacionalClub Atlético Ferro Carril OesteSan MartínJuan OrellanaAndrés Yllana
