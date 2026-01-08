Juan Orellana dejó San Martín de Tucumán y fue oficializado como refuerzo de otro club de la Primera Nacional

Durante la temporada 2024 fue uno de los titulares del equipo dirigido por Diego Flores, aunque en el tramo final perdió continuidad a partir de la consolidación de Guillermo Rodríguez. En diálogo con la dirigencia, el defensor expresó su identificación con el club del que es hincha y su deseo de lograr algo importante, pero también reconoció que necesitaba un cambio de aire para volver a tener protagonismo.