Juan Orellana deja San Martín y seguiría su carrera en otro club de la categoría

El defensor tucumano, surgido de las inferiores, acumula más de 100 partidos oficiales en el club. Sin embargo, las últimas temporadas lo encontraron alternando titularidad y suplencia, lo que terminó abriendo la puerta a una posible salida en busca de continuidad. Como tiene contrato vigente, la operación sería a préstamo por un año con opción de compra.