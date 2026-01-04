Juan Orellana deja San Martín y seguiría su carrera en otro club de la categoría

El movimiento en el mercado de pases de San Martín no se detiene. Con idas y vueltas diarias y conversaciones que avanzan en paralelo, la reconfiguración del plantel empieza a tomar forma. En ese marco, Juan Orellana aparece como protagonista de una negociación avanzada con Ferro Carril Oeste.
El defensor tucumano, surgido de las inferiores, acumula más de 100 partidos oficiales en el club. Sin embargo, las últimas temporadas lo encontraron alternando titularidad y suplencia, lo que terminó abriendo la puerta a una posible salida en busca de continuidad. Como tiene contrato vigente, la operación sería a préstamo por un año con opción de compra.
En Ferro lo ven como un zaguero confiable, con presencia física y conocimiento de la categoría. Para San Martín, en tanto, la cesión permitiría mantener un vínculo contractual que preserve sus derechos económicos.
Una decisión cercana
Si las charlas llegan a buen puerto, Orellana podría viajar en los próximos días para incorporarse a la pretemporada del conjunto de Caballito. La salida forma parte de la reestructuración del nuevo ciclo bajo la conducción de Andrés Yllana.