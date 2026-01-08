El vicegobernador Acevedo queda al frente del Poder Ejecutivo hasta el jueves 22

Más tarde, Acevedo estuvo en la Legislatura con el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar, y recibió a autoridades y representantes de la Orquesta Estable de Tucumán. Tras el encuentro, Salazar anticipó que la agenda artística estará atravesada por distintas conmemoraciones, como ser los 50 años del golpe cívico-militar, los 60 años del cierre de los ingenios y los 46 años del cierre de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo.