El vicegobernador Acevedo queda al frente del Poder Ejecutivo hasta el jueves 22

El vicegobernador Miguel Acevedo quedó hoy en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), y permanecerá en reemplazo del gobernador Osvaldo Jaldo durante las próximas dos semanas.
El dato se confirmó con la publicación del decreto 4.014/1, que si bien data del 30 de diciembre pasado, fue incluido ahora en el Boletín Oficial de la Provincia.
El texto, firmado por el propio Jaldo y refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, establece que el mandatario “hará uso de licencia a partir del 8 de enero”. En los considerando, detalla que “será sin goce de haberes, por razones personales”, y por el término de 11 días hábiles, hasta el 22 de enero, inclusive, “sin que signifique ningún gasto a cargo de la Provincia”.
Con esto, Acevedo comenzó la agenda al frente de la Casa de Gobierno.
Durante la mañana, recibió al ministro del Interior, Darío Monteros, quien antes de salir de licencia -su cartera quedará en manos del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa- transmitió los trabajos y las actividades que se vienen llevando a cabo en municipios y comunas, especialmente en los destinos veraniegos.
“Hoy seguimos trabajando como un solo equipo, garantizando la continuidad de la gestión”, afirmó el bandeño. Resaltó la puesta en valor de espacios turísticos, como la Quebrada de Lules, así como la continuidad de obras de infraestructura y tareas preventivas ante la temporada de lluvias. “Se están realizando trabajos en el Canal del Este, en la laguna de contención de Tacanas y en distintas comunas para prevenir inconvenientes”, indicó.
Otras audiencias
Acevedo, acompañado por Monteros, recibió luego a los comisionados comunales de El Timbó, Daniel Carabajal, y de Santa Cruz y La Tuna, Raúl Aragón, quienes presentaron proyectos de obras comunitarias orientadas a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.
“Estas obras de infraestructura que se realizan a lo largo y a lo ancho de la provincia son posibles con recursos propios de la Provincia de Tucumán, en el marco del Plan de Independencia I y II”, indicó Monteros.
Más tarde, Acevedo estuvo en la Legislatura con el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar, y recibió a autoridades y representantes de la Orquesta Estable de Tucumán. Tras el encuentro, Salazar anticipó que la agenda artística estará atravesada por distintas conmemoraciones, como ser los 50 años del golpe cívico-militar, los 60 años del cierre de los ingenios y los 46 años del cierre de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo.