Secciones
Política

El vicegobernador Acevedo queda al frente del Poder Ejecutivo hasta el jueves 22

El gobernador Jaldo tomó licencia “sin goce de haberes”, según el decreto publicado en el Boletín oficial. La agenda del "vice" en su primer día.

EN CASA DE GOBIERNO / Foto de comunicación pública EN CASA DE GOBIERNO / Foto de comunicación pública
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

El vicegobernador Miguel Acevedo quedó hoy en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), y permanecerá en reemplazo del gobernador Osvaldo Jaldo durante las próximas dos semanas.

El dato se confirmó con la publicación del decreto 4.014/1, que si bien data del 30 de diciembre pasado, fue incluido ahora en el Boletín Oficial de la Provincia.

El texto, firmado por el propio Jaldo y refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, establece que el mandatario “hará uso de licencia a partir del 8 de enero”. En los considerando, detalla que “será sin goce de haberes, por razones personales”, y por el término de 11 días hábiles, hasta el 22 de enero, inclusive, “sin que signifique ningún gasto a cargo de la Provincia”.

Con esto, Acevedo comenzó la agenda al frente de la Casa de Gobierno.

Durante la mañana, recibió al ministro del Interior, Darío Monteros, quien antes de salir de licencia -su cartera quedará en manos del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa- transmitió los trabajos y las actividades que se vienen llevando a cabo en municipios y comunas, especialmente en los destinos veraniegos.

“Hoy seguimos trabajando como un solo equipo, garantizando la continuidad de la gestión”, afirmó el bandeño. Resaltó la puesta en valor de espacios turísticos, como la Quebrada de Lules, así como la continuidad de obras de infraestructura y tareas preventivas ante la temporada de lluvias. “Se están realizando trabajos en el Canal del Este, en la laguna de contención de Tacanas y en distintas comunas para prevenir inconvenientes”, indicó.

Otras audiencias

Acevedo, acompañado por Monteros, recibió luego a los comisionados comunales de El Timbó, Daniel Carabajal, y de Santa Cruz y La Tuna, Raúl Aragón, quienes presentaron proyectos de obras comunitarias orientadas a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

“Estas obras de infraestructura que se realizan a lo largo y a lo ancho de la provincia son posibles con recursos propios de la Provincia de Tucumán, en el marco del Plan de Independencia I y II”, indicó Monteros.

Más tarde, Acevedo estuvo en la Legislatura con el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar, y recibió a autoridades y representantes de la Orquesta Estable de Tucumán. Tras el encuentro, Salazar anticipó que la agenda artística estará atravesada por distintas conmemoraciones, como ser los 50 años del golpe cívico-militar, los 60 años del cierre de los ingenios y los 46 años del cierre de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Antes de su licencia, Jaldo coordinó los temas de la gestión con Acevedo

Antes de su licencia, Jaldo coordinó los temas de la gestión con Acevedo

Lo más popular
¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
1

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores
2

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
3

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
4

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Lisandro Catalán: La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo
5

Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”
6

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Más Noticias
Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Estamos por debajo de la canasta básica, advierten en los gremios estatales

"Estamos por debajo de la canasta básica", advierten en los gremios estatales

Lisandro Catalán: La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo

Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Comentarios