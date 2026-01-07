Antes de su licencia, Jaldo coordinó los temas de la gestión con Acevedo

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en la Casa de Gobierno al vicegobernador Miguel Acevedo, quien quedará en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE) durante la licencia que tomará el mandatario provincial. El objetivo, según se dio a conocer, fue coordinar el funcionamiento del PE durante este período, garantizando la continuidad de las políticas públicas y la gestión administrativa.
Acevedo explicó que el encuentro permitió organizar el trabajo del gabinete y asegurar el normal desenvolvimiento del Estado. “Fue una extensa reunión, ya que a partir de mañana (jueves) voy a quedar a cargo del Poder Ejecutivo; entonces tenemos que coordinar las acciones, los ministros que quedan, continuar con normalidad y que los sueldos se terminen de pagar en tiempo y forma”, expresó.
Agregó que “este es un gobierno que tiene una planificación, una programación ya hecha y lo que tenemos que hacer es darle continuidad a lo que veníamos tratando”. Y remarcó que, de no mediar situaciones extraordinarias, la Administración provincial continuará “con absoluta normalidad y tranquilidad”.
Durante la reunión también se abordó la agenda vinculada a la temporada de verano y los operativos de seguridad previstos para estos meses. Al respecto, Acevedo indicó que se analizó cómo garantizar la seguridad en las principales villas turísticas de la provincia.
En relación con ese punto, detalló que el Gobierno provincial ya puso en marcha operativos específicos en distintos destinos. “En las principales villas turísticas se está haciendo un operativo particular para cada una de las jurisdicciones, lo hemos visto en los dos lanzamientos que se hicieron de estos operativos en San Pedro de Colalao y en Tafí del Valle”, afirmó.
Por último, el vicegobernador destacó el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad para acompañar la actividad turística. “Se ha desplegado un operativo con el Jefe de Policía y el Ministro de Seguridad en cada una de nuestras villas turísticas, para que la gente disfrute de las vacaciones de manera tranquila y con seguridad”, subrayó.