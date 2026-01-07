Antes de su licencia, Jaldo coordinó los temas de la gestión con Acevedo

Acevedo explicó que el encuentro permitió organizar el trabajo del gabinete y asegurar el normal desenvolvimiento del Estado. “Fue una extensa reunión, ya que a partir de mañana (jueves) voy a quedar a cargo del Poder Ejecutivo; entonces tenemos que coordinar las acciones, los ministros que quedan, continuar con normalidad y que los sueldos se terminen de pagar en tiempo y forma”, expresó.