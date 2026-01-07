Secciones
Política

Antes de su licencia, Jaldo coordinó los temas de la gestión con Acevedo

El gobernador recibió al vicegobernador, quien quedará en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE). Cuáles fueron los puntos que abordaron.

EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo recibió a Acevedo en su despacho. Foto de Comunicación Pública EN CASA DE GOBIERNO. Jaldo recibió a Acevedo en su despacho. Foto de Comunicación Pública
Hace 2 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en la Casa de Gobierno al vicegobernador Miguel Acevedo, quien quedará en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE) durante la licencia que tomará el mandatario provincial. El objetivo, según se dio a conocer, fue coordinar el funcionamiento del PE durante este período, garantizando la continuidad de las políticas públicas y la gestión administrativa.

Acevedo explicó que el encuentro permitió organizar el trabajo del gabinete y asegurar el normal desenvolvimiento del Estado. “Fue una extensa reunión, ya que a partir de mañana (jueves) voy a quedar a cargo del Poder Ejecutivo; entonces tenemos que coordinar las acciones, los ministros que quedan, continuar con normalidad y que los sueldos se terminen de pagar en tiempo y forma”, expresó.

Agregó que “este es un gobierno que tiene una planificación, una programación ya hecha y lo que tenemos que hacer es darle continuidad a lo que veníamos tratando”. Y remarcó que, de no mediar situaciones extraordinarias, la Administración provincial continuará “con absoluta normalidad y tranquilidad”.

Durante la reunión también se abordó la agenda vinculada a la temporada de verano y los operativos de seguridad previstos para estos meses. Al respecto, Acevedo indicó que se analizó cómo garantizar la seguridad en las principales villas turísticas de la provincia.

En relación con ese punto, detalló que el Gobierno provincial ya puso en marcha operativos específicos en distintos destinos. “En las principales villas turísticas se está haciendo un operativo particular para cada una de las jurisdicciones, lo hemos visto en los dos lanzamientos que se hicieron de estos operativos en San Pedro de Colalao y en Tafí del Valle”, afirmó.

Por último, el vicegobernador destacó el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad para acompañar la actividad turística. “Se ha desplegado un operativo con el Jefe de Policía y el Ministro de Seguridad en cada una de nuestras villas turísticas, para que la gente disfrute de las vacaciones de manera tranquila y con seguridad”, subrayó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Beatriz Ávila defendió el armado del bloque Independencia: “Jaldo es una voz muy respetada en Buenos Aires”

Beatriz Ávila defendió el armado del bloque Independencia: “Jaldo es una voz muy respetada en Buenos Aires”

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

Inundaciones: abren licitación de obras para la prevención en la Capital

Inundaciones: abren licitación de obras para la prevención en la Capital

Lo más popular
¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán
1

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
2

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján
3

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
4

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán
5

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
6

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Más Noticias
Opositores cargaron contra la “vetomanía” de la Casa de Gobierno

Opositores cargaron contra la “vetomanía” de la Casa de Gobierno

Jaldo, sobre el secuestro de casi 150 kilos de marihuana en Villa Luján: “Estamos golpeando fuerte al narcotráfico”

Jaldo, sobre el secuestro de casi 150 kilos de marihuana en Villa Luján: “Estamos golpeando fuerte al narcotráfico”

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

Audiencia por los servicios públicos: reclamaron eficiencia y que se quiten tasas de la boleta de luz

Audiencia por los servicios públicos: reclamaron eficiencia y que se quiten tasas de la boleta de luz

Comentarios