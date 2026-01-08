Insólita visita en Leales: un oso melero irrumpió en una casa y causó sorpresa

La inesperada presencia de un oso melero alteró la tranquilidad en una vivienda de la localidad de Tres Pozos, en la zona de Estación Aráoz, en Leales. El episodio, ocurrido el miércoles al mediodía, motivó la intervención de efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales del municipio.
Según relataron los propietarios, el oso se habría trepado a un árbol al verse acorralado por los perros de la casa. En medio de la situación, el animal -de pelaje amarillento y tono canela- provocó una lesión en la mano del dueño de la casa, cuando éste intentó protegerlo y evitar que fuera atacado.
Al arribar al lugar, personal policial priorizó resguardar la integridad del animal y dio inmediato aviso a la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la Provincia. Desde el organismo se dispuso su traslado para una posterior liberación en su hábitat natural.