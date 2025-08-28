Secciones
Rescataron un oso melero en Santa Ana

El ejemplar, también conocido como oso hormiguero amazónico, fue hallado por guardabosques en el departamento Río Chico y entregado a la Policía Rural. Permanece bajo resguardo de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos.

Hace 2 Hs

Un oso melero fue rescatado en la localidad de Santa Ana, en el departamento Río Chico, gracias a la intervención de la División de Delitos Rurales y Ambientales Sur N° 3 - Graneros.

El procedimiento se concretó luego de que dos guardabosques de Parques Nacionales encontraran al animal y lo entregaran a los efectivos policiales. La acción estuvo supervisada por el director General de Delitos Rurales y Ambientales, Comisario Mayor Silvio Luna.

Desde la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de Tucumán se dispuso que el ejemplar -conocido también como oso hormiguero amazónico- quede bajo custodia en esta dependencia hasta definir su destino final.

