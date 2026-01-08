EEUU: ¿Quién era la mujer que murió en un operativo de ICE en Minneapolis?

La madre de la mujer, Donna Ganger, declaró al periódico que su hija vivía en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul junto a su pareja y negó cualquier vínculo con protestas contra ICE. “Renee fue una de las personas más amables que he conocido”, expresó. La describió como compasiva y dedicada al cuidado de otros. Familiares señalaron además que era oriunda de Colorado y manifestaron estar conmocionados y enojados por lo ocurrido, consignó la cadena CNN.