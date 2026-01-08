EEUU: ¿Quién era la mujer que murió en un operativo de ICE en Minneapolis?

Una mujer murió este miércoles en Minneapolis, tras recibir un disparo durante un operativo encabezado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba dentro de su vehículo y derivó en fuertes reacciones y protestas en la región.
De acuerdo con el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, la mujer estaba detenida en su automóvil y obstruía la vía cuando un agente federal se aproximó. En ese momento, el vehículo comenzó a avanzar, se produjeron disparos y el auto terminó impactando contra el costado de la carretera. Imágenes registradas tras el incidente muestran a vecinos y testigos discutiendo con los agentes en la calle.
Al llegar al lugar, efectivos de la policía local intentaron reanimar a la víctima, quien había recibido un disparo en la cabeza. Fue trasladada al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde se confirmó su fallecimiento. O’Hara indicó que no existen indicios de que la mujer fuera el objetivo de una investigación policial.
La víctima fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, según informó la senadora demócrata por Minnesota, Tina Smith, quien también precisó que era ciudadana estadounidense. El diario "Minnesota Star Tribune" fue el primer medio en divulgar su identidad.
La madre de la mujer, Donna Ganger, declaró al periódico que su hija vivía en el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul junto a su pareja y negó cualquier vínculo con protestas contra ICE. “Renee fue una de las personas más amables que he conocido”, expresó. La describió como compasiva y dedicada al cuidado de otros. Familiares señalaron además que era oriunda de Colorado y manifestaron estar conmocionados y enojados por lo ocurrido, consignó la cadena CNN.
Youâre lying. There was no attempt to run the officer over and no ICE agents appear to be hurt.— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 7, 2026
Get out of our city. https://t.co/Pehycaaeei https://t.co/fMnubawQiD
La versión oficial
El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo en un comunicado que el agente actuó en “defensa propia”, al considerar que su vida, la de otros efectivos y la seguridad pública estaban en riesgo. En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la mujer atacó a los agentes con su vehículo.
Esa versión fue rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien calificó de “absurda” la explicación oficial del DHS. Luego de asegurar que vio el video del incidente, sostuvo que se trató de un uso imprudente de la fuerza que terminó con la muerte de una persona y reclamó una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido.
En las horas posteriores, residentes y activistas realizaron una vigilia cerca del lugar del hecho, con flores y velas sobre la nieve. Durante la manifestación, corearon consignas contra ICE y denunciaron lo que consideraron acciones inaceptables de los agentes federales, a las que atribuyeron a un accionar sin control ni rendición de cuentas.