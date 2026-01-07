Secciones
Mundo

Conmoción en EEUU: un agente de ICE mató a tiros a una mujer durante un operativo migratorio

Según los registros oficiales, se trata de al menos la quinta persona muerta en distintos estados desde 2024 en el marco de este tipo de acciones.

Conmoción en EEUU: un agente de ICE mató a tiros a una mujer durante un operativo migratorio
Hace 1 Hs

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a una mujer durante un operativo en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota.

El episodio ocurrió cuando el agente abrió fuego contra la mujer mientras esta se encontraba dentro de su vehículo en un barrio residencial. Así lo informó la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, quien detalló el hecho a través de un comunicado oficial.

“El agente disparó contra la mujer en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis”, indicó la funcionaria, al tiempo que explicó que el hecho se produjo durante una jornada de fiscalización federal.

El tiroteo representa una escalada significativa dentro de una serie de operativos de control migratorio llevados adelante en distintas ciudades de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Según los registros oficiales, se trata de al menos la quinta persona muerta en distintos estados desde 2024 en el marco de este tipo de acciones.

Operativos antiinmigrantes en EEUU 

El ataque se produjo en la intersección de East 34th Street y Portland Avenue. De acuerdo con McLaughlin, el oficial efectuó disparos defensivos contra el vehículo de la víctima luego de que se registrara una situación de riesgo.

Desde el DHS señalaron que la respuesta armada se desencadenó tras una presunta agresión. Según la versión oficial, la mujer habría intentado atropellar a los agentes federales que se encontraban desplegados en la zona. En ese marco, McLaughlin calificó a la fallecida como integrante de un grupo de “alborotadores”.

Tras el tiroteo, testigos relataron que en el lugar quedó un automóvil color granate con un impacto de bala visible en el parabrisas, además de restos que evidenciaban un choque previo.

Temas Estados Unidos de AméricaDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán
1

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
2

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital
3

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán
4

Fernando Juri atribuyó el colapso del sistema cloacal al crecimiento demográfico de San Miguel de Tucumán

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
5

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
6

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Más Noticias
Estados Unidos dijo que tomará el control total de las ventas de petróleo venezolano indefinidamente

Estados Unidos dijo que tomará el control total de las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente"

EEUU incautó un petrolero que se dirigía a Rusia tras una persecución de dos semanas en el Atlántico

EEUU incautó un petrolero que se dirigía a Rusia tras una persecución de dos semanas en el Atlántico

El pueblo ya eligió: María Corina Machado reclamó el liderazgo de Venezuela

"El pueblo ya eligió": María Corina Machado reclamó el liderazgo de Venezuela

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en la capital

¿Qué pasó con la mención del Cártel de los Soles en la acusación contra Maduro?

¿Qué pasó con la mención del Cártel de los Soles en la acusación contra Maduro?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Comentarios