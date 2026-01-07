Conmoción en EEUU: un agente de ICE mató a tiros a una mujer durante un operativo migratorio

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a una mujer durante un operativo en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota.
El episodio ocurrió cuando el agente abrió fuego contra la mujer mientras esta se encontraba dentro de su vehículo en un barrio residencial. Así lo informó la vocera del DHS, Tricia McLaughlin, quien detalló el hecho a través de un comunicado oficial.
“El agente disparó contra la mujer en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis”, indicó la funcionaria, al tiempo que explicó que el hecho se produjo durante una jornada de fiscalización federal.
El tiroteo representa una escalada significativa dentro de una serie de operativos de control migratorio llevados adelante en distintas ciudades de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Según los registros oficiales, se trata de al menos la quinta persona muerta en distintos estados desde 2024 en el marco de este tipo de acciones.
Operativos antiinmigrantes en EEUU
El ataque se produjo en la intersección de East 34th Street y Portland Avenue. De acuerdo con McLaughlin, el oficial efectuó disparos defensivos contra el vehículo de la víctima luego de que se registrara una situación de riesgo.
ð¨ #ALERTA | Una mujer muriÃ³ tras ser baleada por un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis, Estados Unidos. pic.twitter.com/NQgaTdBxzA— Mundo en Conflicto ð (@MundoEConflicto) January 7, 2026
Desde el DHS señalaron que la respuesta armada se desencadenó tras una presunta agresión. Según la versión oficial, la mujer habría intentado atropellar a los agentes federales que se encontraban desplegados en la zona. En ese marco, McLaughlin calificó a la fallecida como integrante de un grupo de “alborotadores”.
Tras el tiroteo, testigos relataron que en el lugar quedó un automóvil color granate con un impacto de bala visible en el parabrisas, además de restos que evidenciaban un choque previo.