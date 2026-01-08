Video: una ventana cayó desde un cuarto piso y golpeó a un hombre que desayunaba en Palermo

Un violento hecho se registró esta mañana en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires. Un hombre que desayunaba en una mesa ubicada sobre la vereda de una cafetería fue sorprendido por la caída de una ventana de blindex que se desprendió desde un cuarto piso y lo impactó de lleno en la cabeza.
El momento quedó registrado por una cámara de seguridad de un edificio cercano. En las imágenes se observa cómo la pesada placa de vidrio cae desde varios metros de altura y golpea al hombre, de 50 años, que se encontraba sentado sin advertir el peligro.
#CABA #TerribleMomento— Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 8, 2026
Un hombre tomaba el desayuno en la vereda de una confitería de Palermo cuando un pedazo de vidrio le pegó en medio de la cabeza y lo dejó grogui. Por suerte está bien. Se investiga las causas del desprendimiento, que provino de un edificio. pic.twitter.com/K5dhDQ1InY
Según contaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a diferentes medios nacionales, la víctima sufrió un traumatismo de cráneo y heridas cortantes en la cabeza y en el brazo izquierdo. Como consecuencia del impacto, tres tendones de ese brazo resultaron seccionados. Pese a la gravedad del episodio, los médicos confirmaron que el hombre se encuentra fuera de peligro.
El SAME desplegó un operativo de urgencia y, tras brindarle las primeras atenciones en el lugar, el herido fue trasladado al Hospital Pirovano para una evaluación más profunda.
Así se desprendió el vidrio de un balcón y cayó sobre un hombre que estaba sentado en un bar de Palermo. https://t.co/lpr7NatET6— TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 8, 2026
La víctima terminó inconsciente y con heridas, pero está fuera de peligro. pic.twitter.com/Ajc2qfjg0M
En paralelo, personal de la Comisaría Vecinal 14 B intervino en el lugar y dio aviso a los Bomberos de la Ciudad, quienes inspeccionaron el departamento desde donde se desprendió la ventana. El inmueble se encontraba desocupado y cerrado, con las llaves en poder del encargado del edificio, ya que el propietario reside en la provincia de Córdoba.
Como medida preventiva, los bomberos retiraron la otra placa de blindex que aún permanecía colocada en la ventana, ante el riesgo de un nuevo desprendimiento. La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la doctora Amanda Berstein, que ahora busca determinar las responsabilidades del accidente.