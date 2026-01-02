La Tierra estará más cerca del Sol que nunca: la razón de la aproximación del 3 de enero

Aunque parezca una asociación lógica, si nuestro calzado arde más en estos días al salir a la calle, no se debe al evento que está por suceder. Mañana la Tierra estará más cerca del Sol que nunca en el año y, aunque esto no afectará al clima de nuestro planeta, sí será el momento en que nuestro mundo girará más rápido que en cualquier otra etapa del ciclo actual.